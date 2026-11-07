English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh bác thông tin sáp nhập từ 99 xã, phường xuống còn 34 đơn vị hành chính

Thứ Bảy, 19:20, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

 

Ngày 7/11, Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên mạng xã hội để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện trong ngày 7/11, một số hội nhóm, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bảng số liệu, phương án được cho là liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Những thông tin này đề cập đến phương án sáp nhập, thay đổi tên gọi, diện tích, dân số của các đơn vị hành chính.

bac ninh bac thong tin sap nhap tu 99 xa, phuong xuong con 34 don vi hanh chinh hinh anh 1
Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Tuy nhiên, các nội dung trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố, xác nhận. Việc tự ý phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng nguồn tin, chủ yếu khai thác từ các nguồn không chính thống trên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh khẳng định, những thông tin, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về phương án sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó có danh sách được cho là phương án sắp xếp từ 99 xuống còn 34 đơn vị và dự thảo tờ trình, đều là thông tin giả, được tạo ra bằng công nghệ AI.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận và sẽ công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức sau khi hoàn tất.

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng tính xác thực của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Đối với các thông tin liên quan đến chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính, người dân cần tiếp nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống, tránh vô tình tiếp tay phát tán tin giả, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Tiến Dũng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã
Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã

VOV.VN - Chiều 14/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI tại xã Phú Thiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định với cử tri, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã

Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã

VOV.VN - Chiều 14/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kì họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI tại xã Phú Thiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định với cử tri, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã.

Siêu trường sau sáp nhập: Quản trị thế nào để không xa lớp học?
Siêu trường sau sáp nhập: Quản trị thế nào để không xa lớp học?

VOV.VN - Sáp nhập có thể giúp giảm nhanh số đầu mối quản lý, nhưng khi một trường lên tới hàng trăm lớp và hàng nghìn học sinh, bài toán không còn là “một hiệu trưởng có quản nổi hay không”. Vấn đề là phải thiết kế lại quản trị thế nào để trường lớn về quy mô nhưng vẫn đủ gần lớp học, giáo viên và từng học sinh.

Siêu trường sau sáp nhập: Quản trị thế nào để không xa lớp học?

Siêu trường sau sáp nhập: Quản trị thế nào để không xa lớp học?

VOV.VN - Sáp nhập có thể giúp giảm nhanh số đầu mối quản lý, nhưng khi một trường lên tới hàng trăm lớp và hàng nghìn học sinh, bài toán không còn là “một hiệu trưởng có quản nổi hay không”. Vấn đề là phải thiết kế lại quản trị thế nào để trường lớn về quy mô nhưng vẫn đủ gần lớp học, giáo viên và từng học sinh.

ĐBSCL tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập
ĐBSCL tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN - Hơn 140 đại biểu dự hội thảo tại Cà Mau, tập trung bàn giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập.

ĐBSCL tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập

ĐBSCL tăng cường đào tạo cán bộ cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN - Hơn 140 đại biểu dự hội thảo tại Cà Mau, tập trung bàn giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập.

Bản đồ sáp nhập xã, phường ở Hưng Yên lan truyền trên mạng không chính xác
Bản đồ sáp nhập xã, phường ở Hưng Yên lan truyền trên mạng không chính xác

VOV.VN - Ông Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, đó là tấm bản đồ lan truyền trên mạng không chính thống, do cá nhân nào đó tạo ra và đưa lên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và cán bộ công chức.

Bản đồ sáp nhập xã, phường ở Hưng Yên lan truyền trên mạng không chính xác

Bản đồ sáp nhập xã, phường ở Hưng Yên lan truyền trên mạng không chính xác

VOV.VN - Ông Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, đó là tấm bản đồ lan truyền trên mạng không chính thống, do cá nhân nào đó tạo ra và đưa lên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và cán bộ công chức.

Lập quy hoạch cấp xã sau sáp nhập, những "điểm nghẽn" từ thực tiễn ở Nghệ An
Lập quy hoạch cấp xã sau sáp nhập, những "điểm nghẽn" từ thực tiễn ở Nghệ An

VOV.VN - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 14, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung cho 130 xã, phường. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở cho thấy, vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ nếu muốn các đồ án quy hoạch thực sự khả thi.

Lập quy hoạch cấp xã sau sáp nhập, những "điểm nghẽn" từ thực tiễn ở Nghệ An

Lập quy hoạch cấp xã sau sáp nhập, những "điểm nghẽn" từ thực tiễn ở Nghệ An

VOV.VN - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 14, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung cho 130 xã, phường. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở cho thấy, vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ nếu muốn các đồ án quy hoạch thực sự khả thi.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục