Bắc Ninh bác thông tin sáp nhập từ 99 xã, phường xuống còn 34 đơn vị hành chính

Ngày 7/11, Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên mạng xã hội để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện trong ngày 7/11, một số hội nhóm, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bảng số liệu, phương án được cho là liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Những thông tin này đề cập đến phương án sáp nhập, thay đổi tên gọi, diện tích, dân số của các đơn vị hành chính.

Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Tuy nhiên, các nội dung trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố, xác nhận. Việc tự ý phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng nguồn tin, chủ yếu khai thác từ các nguồn không chính thống trên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh khẳng định, những thông tin, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về phương án sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó có danh sách được cho là phương án sắp xếp từ 99 xuống còn 34 đơn vị và dự thảo tờ trình, đều là thông tin giả, được tạo ra bằng công nghệ AI.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận và sẽ công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức sau khi hoàn tất.

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng tính xác thực của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Đối với các thông tin liên quan đến chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính, người dân cần tiếp nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống, tránh vô tình tiếp tay phát tán tin giả, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.