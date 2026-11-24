Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc thành lập 2 đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, bến, bãi, trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trên địa bàn thành phố.

Bắc Ninh kiểm tra 14 xã, phường, kiên quyết xử lý vi phạm ngoài bãi sông

Theo quyết định, đoàn kiểm tra số 1 do ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh làm Trưởng đoàn, phụ trách kiểm tra tại 7 xã, phường gồm: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Nếnh, Đa Mai, Tiền Phong, Bồng Lai và Đào Viên.

Đoàn kiểm tra số 2 do ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra tại 7 xã, phường: Yên Phong, Tam Đa, Đại Lai, Cao Đức, Đồng Việt, Cảnh Thụy và Yên Dũng.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương rà soát, thống kê, lập hồ sơ và xử lý vi phạm. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ pháp lý đối với từng bến, bãi, trạm trộn bê tông, nhà xưởng và công trình trên bãi sông.

Trọng tâm kiểm tra là các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện hoạt động; công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, có nguy cơ ảnh hưởng đến không gian thoát lũ và an toàn đê điều.

Hàng loạt bến bãi ven sông bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão (phóng viên ghi nhận trước đó) tại phường Nếnh, TP Bắc Ninh

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu quá trình kiểm tra phải bảo đảm nguyên tắc “vi phạm đến đâu, xử lý đến đó”; kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm, không lấy lý do đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục duy trì hoạt động trái pháp luật.

Đặc biệt, các đoàn kiểm tra phải kịp thời chấn chỉnh tình trạng báo cáo không trung thực, bỏ sót vi phạm, buông lỏng quản lý; đề xuất xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu chậm xử lý hoặc để vi phạm tái diễn.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12/2026. Việc thành lập 2 đoàn kiểm tra thể hiện quyết tâm của UBND TP Bắc Ninh trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở, hướng tới xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm an toàn đê điều và không gian thoát lũ trên địa bàn.