English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả qua camera AI

Thứ Tư, 11:53, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua hệ thống camera giao thông AI, lực lượng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả lưu thông trên đường trong hơn 10 ngày qua, đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, xử lý.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong hơn 10 ngày qua, lực lượng chức năng phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả lưu thông trên đường.

Cụ thể, lúc 8h08 ngày 3/11, hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 30F-228.46 có dấu hiệu sử dụng biển số giả tại khu vực ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

bac ninh phat hien 22 o to su dung bien so gia qua camera ai hinh anh 1
Hình ảnh hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 30F-228.46 có dấu hiệu sử dụng biển số giả

Trước đó, lúc 12h07 ngày 27/10, một ô tô mang biển số 99A-096.96 cũng bị phát hiện lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, với biển số không đúng quy định.

Ngoài hai phương tiện trên, lực lượng CSGT còn phát hiện 20 ô tô khác sử dụng biển số giả, gồm: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 30E-679.38; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98 và 30K-509.59.

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện các phương tiện mang biển số nêu trên lưu thông trên đường, người dân cần ghi hình, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện cho lực lượng CSGT hoặc cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.

bac ninh phat hien 22 o to su dung bien so gia qua camera ai hinh anh 2
Hình ảnh hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 99B-668.08 có dấu hiệu sử dụng biển số giả

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển ô tô sử dụng biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe không đúng quy định và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Camera AI tại Hà Nội phát hiện nhiều xe máy vi phạm tới 30-40 lần trong 9 tháng
Camera AI tại Hà Nội phát hiện nhiều xe máy vi phạm tới 30-40 lần trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận nhiều xe máy vi phạm giao thông hàng chục lần, cá biệt có phương tiện bị phát hiện tới 43 lần. Riêng tháng 9, camera AI trên toàn thành phố ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm, trong đó xe máy chiếm phần lớn.

Camera AI tại Hà Nội phát hiện nhiều xe máy vi phạm tới 30-40 lần trong 9 tháng

Camera AI tại Hà Nội phát hiện nhiều xe máy vi phạm tới 30-40 lần trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống camera AI tại Hà Nội ghi nhận nhiều xe máy vi phạm giao thông hàng chục lần, cá biệt có phương tiện bị phát hiện tới 43 lần. Riêng tháng 9, camera AI trên toàn thành phố ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm, trong đó xe máy chiếm phần lớn.

CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI
CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

VOV.VN - Từ ngày 17/9 đến 23/9, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó hệ thống camera AI phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 4.000 trường hợp

CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

VOV.VN - Từ ngày 17/9 đến 23/9, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó hệ thống camera AI phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 4.000 trường hợp

TP.HCM dùng camera AI, bản đồ số để chống “tội phạm đường phố”
TP.HCM dùng camera AI, bản đồ số để chống “tội phạm đường phố”

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền chuyển mạnh từ tư duy “ứng phó, xử lý” sang “chủ động phòng ngừa” trong đấu tranh với “tội phạm đường phố”, không đi sau tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera giám sát, dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số về an ninh, trật tự.

TP.HCM dùng camera AI, bản đồ số để chống “tội phạm đường phố”

TP.HCM dùng camera AI, bản đồ số để chống “tội phạm đường phố”

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền chuyển mạnh từ tư duy “ứng phó, xử lý” sang “chủ động phòng ngừa” trong đấu tranh với “tội phạm đường phố”, không đi sau tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera giám sát, dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số về an ninh, trật tự.

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc
Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

VOV.VN - Chiều 29/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm An ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

VOV.VN - Chiều 29/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm An ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn
Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

VOV.VN - Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

Hà Nội sắp lắp thêm 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn

VOV.VN - Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục