Bắc Ninh phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả qua camera AI

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong hơn 10 ngày qua, lực lượng chức năng phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả lưu thông trên đường.

Cụ thể, lúc 8h08 ngày 3/11, hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 30F-228.46 có dấu hiệu sử dụng biển số giả tại khu vực ngã 6 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Hình ảnh hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 30F-228.46 có dấu hiệu sử dụng biển số giả

Trước đó, lúc 12h07 ngày 27/10, một ô tô mang biển số 99A-096.96 cũng bị phát hiện lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, với biển số không đúng quy định.

Ngoài hai phương tiện trên, lực lượng CSGT còn phát hiện 20 ô tô khác sử dụng biển số giả, gồm: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 30E-679.38; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98 và 30K-509.59.

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện các phương tiện mang biển số nêu trên lưu thông trên đường, người dân cần ghi hình, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện cho lực lượng CSGT hoặc cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.

Hình ảnh hệ thống camera AI phát hiện một ô tô màu đen mang biển số 99B-668.08 có dấu hiệu sử dụng biển số giả

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển ô tô sử dụng biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe không đúng quy định và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.