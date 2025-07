Ban ATGT cấp xã tạm thời ở Nghệ An được giao nhiệm vụ của Ban ATGT cấp huyện cũ

VOV.VN - UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo mới nhất về hoạt động của Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp xã, yêu cầu các phường, xã khẩn trương tổ chức tạm thời Ban ATGT cấp xã nhằm đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông liên thông từ tỉnh đến cơ sở, trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp.