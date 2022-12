Bắt đầu vận hành thử 8 đoàn tàu tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, từ 10h sáng nay (5/12), hệ thống đường sắt đô thị (metro) Nhổn – ga Hà Nội bắt đầu được nhà thầu dự án đưa vào vận hành thử trong môi trường hạn chế.

Đúng 10h00 sáng 5/12, những đoàn tàu đầu tiên trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức được vận hành chạy thử trong môi trường hạn chế.

Nội dung vận hành thử gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bao gồm vận hành hệ thống trong thời gian tối thiểu là 5 ngày để đo lường hiệu suất RAMs và thời gian này có thể kéo dài tới 6 tuần. Việc vận hành thử nhằm dánh giá sự hoạt động của hệ thống và các đoàn tàu chạy trên đoạn 8,5km trên cao từ Nhổn – Cầu Giấy.

Các đoàn tàu chạy từ 9h sáng đến 19h tối, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với tối thiểu là 4 đoàn tàu và tối đa là 8 đoàn tàu. Hiệu suất hoạt động của hệ thống được tóm tắt, báo cáo trong cuộc họp sau 19 giờ mỗi ngày chạy tàu. Riêng ngày đầu tiên chạy thử, trong các khung giờ 11h - 13h, 16h - 18h có 8 đoàn tàu sẽ được vận hành.

“Tại lần thử nghiệm này, toàn hệ thống sẽ được vận hành tích hợp, từ kết nối của các đoàn tàu đến depot, nhà ga, hệ thống thẻ vé, hệ thống điều khiển. Thời gian dừng mỗi ga của mỗi đoàn tàu là 20 giây. Tổng thời gian chạy từ Nhổn đến ga S8 (Đại học GTVT) khoảng 16 phút/lượt (tính cả thời gian dừng). Thời gian chạy một vòng, bao gồm cả quay đầu khoảng 32 phút”, đại diện MRB thông tin.

Trường hợp mục tiêu hiệu suất chạy thử trong 5 ngày liên tiếp không đạt được (nếu tính khả dụng của hệ thống đạt dưới 98%), việc chạy thử sẽ được kéo dài đến khi đạt kết quả.

Giai đoạn 2 của quá trình vận hành thử lần này sẽ diễn ra ngay sau khi đánh giá hiệu suất RAMs, với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ: mất điện kéo trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính. Việc chạy thử hệ thống đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong môi trường hạn chế sẽ được xem là kết thúc khi tất cả các thử nghiệm đều đạt.

Theo lãnh đạo MRB, đây là quá trình chạy thử thuộc giai đoạn 7 (kiểm tra thử nghiệm) trên tổng số 8 giai đoạn. Giai đoạn vận hành thử (Trial Run) là giai đoạn cuối cùng trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại. Việc chuẩn bị chạy thử đoạn trên cao của dự án hiện liên quan đến có 6 nhà thầu (CP02, CP05, CP06, CP07, CP08, CP09).

Để bước vào giai đoạn này, từng gói thầu phải hoàn thiện thi công lắp đặt, thử nghiệm đơn động, liên động. Sau đó phải hoàn thành công tác thử nghiệm tích hợp liên động giữa các gói thầu với nhau đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Toàn bộ các thử nghiệm đều được Tư vấn SYSTRA giám sát thường xuyên liên tục tại hiện trường. Báo cáo kết quả thử nghiệm qua từng giai đoạn đều được các nhà thầu đệ trình và Tư vấn giám sát kiểm tra chấp thuận.

Theo kế hoạch thời gian chạy thử diễn ra trong 6 tuần. Việc chạy thử sẽ chứng minh được độ an toàn, tin cậy và tính khả dụng của hệ thống. Sau khi kết thúc chạy thử, các bước tiếp theo sẽ được thực hiện như: Vận hành thử và công tác đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống; Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng tiến hành rà soát hồ sơ dự án, các báo cáo đánh giá và công nhận kết quả để nghiệm thu cuối cùng. Kết thúc các nội dung công việc trên sẽ tiến hành công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác thương mại.

Việc chạy thử hệ thống đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong môi trường hạn chế sẽ được xem là kết thúc khi tất cả các thử nghiệm đều đạt.

Dự án metro Nhổn – ga Hà Nội đang được xây dựng với chiều dài 12,5km, trong đó đoạn trên cao 8,5km từ Nhổn – Cầu Giấy đang trong giai đoạn hoàn thiện, còn 4km đoạn ngầm dự kiến hoàn thành năm 2027./.