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Bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Thứ Tư, 04:50, 15/07/2026
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VOV.VN - Tối 14/7, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm một bé trai mất tích nghi bị đuối nước tại bãi tắm Nghĩa An, xã An Phú.

Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 14/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo từ trực ban Công an xã An Phú về việc có một nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm Nghĩa An, thuộc thôn Phổ Trung, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

be trai 13 tuoi mat tich khi tam bien o quang ngai hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nạn nhân được xác định là em Đỗ Thanh Đạt, sinh năm 2013.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã An Phú, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

be trai 13 tuoi mat tich khi tam bien o quang ngai hinh anh 2
Khu vực nạn nhân mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, em Đỗ Thanh Đạt vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được các lượng triển khai. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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