Bé trai 7 tuổi tử vong dưới kênh nước ở Huế, hé lộ điểm bất an

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai bị đuối nước tại phường Hóa Châu. Nạn nhân là cháu N.Đ.Đ.K. (sinh năm 2019).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu K. đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đi ngang khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may ngã xe, rơi xuống kênh nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích dưới kênh nước

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn có đường bê tông chạy sát mép kênh nhưng không có lan can bảo vệ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, sau hơn 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.