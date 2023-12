Bệnh viện quân y 120 phẫu thuật thành công cho thai phụ có 77 viên sỏi túi mật

Bệnh nhân tên Đinh Thị Thu Tr., (SN 1991, ngụ TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang), nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, quặn thành cơn, kèm theo sốt lạnh từng cơn; có đi mua thuốc và điều trị nhiều nơi nhưng không giảm nên vào khám tại Bệnh viện quân y 120.

Kíp phẫu thuật của Bệnh viện quân y 120

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm chẩn đoán, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân tử cung to tương ứng thai 9 tuần; sốt lạnh từng cơn, đau âm ỉ hạ sườn phải quặn thành cơn, ấn đau bụng vùng hạ sườn phải, điểm túi mật đau; phản ứng cơ vùng hạ sườn phải dương tính. Kết luận bệnh nhân viêm túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật, nhiều sỏi và cặn bùn túi mật trên bệnh nhân có thai 9 tuần.

Các bác sĩ bệnh viện quân y 120 đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Sau 2 giờ 30 phút phẫu thuật, bệnh nhân được cắt đốt giải phóng túi mật khỏi bờ gan an toàn; túi mật lấy ra khỏi cơ thể có 77 viên sỏi trong đó có một viên có đường kính 15mm nằm kẹt ở cổ túi mật.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Theo các bác sĩ bệnh viện quân y 120, đây là ca mổ phức tạp do bệnh nhân đang mang thai 9 tuần, bệnh nhân ở độ tuổi sinh đẻ có nguy cơ biến chứng sỏi túi mật khi mang thai nên được tiến hành phẫu thuật trong tháng thứ 3 giữa thai kỳ để đảm bảo an toàn, tránh sinh non và gây dị tật thai nhi.

Sỏi túi mật thường do chuyển hóa. Trong dịch mật có nồng độ cholesterol quá cao dẫn đến tạo thành các tinh thể và hình thành nên sỏi túi mật. Bệnh thường gặp ở người béo phì, phụ nữ dùng thuốc tránh thai có chứa estrogen, người có bệnh viêm đường ruột,… Nếu sỏi túi mật không được thực hiện phẫu thuật kịp thời, có thể dẫn đến viêm túi mật cấp, đặc biệt là viêm phúc mạc sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.