Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam đã phục hồi sau 8 ngày phẫu thuật

Ghép đa tạng - tức là cùng lúc ghép từ 2 tạng trở lên cho một người bệnh, là một phẫu thuật rất khó và phức tạp. Tại Việt Nam mới làm thành công được vài ca, trong đó, ngày 15/2/2023, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận cho một nam bệnh nhân.

Người bệnh mắc suy tim - thận giai đoạn cuối và được ghép tạng từ một người hiến đa tạng chết não. Đây là ca ghép tim - thận thành công đầu tiên ở Việt Nam, khẳng định một bước tiến mới của ngành ghép tạng và góp phần chào mừng kỷ niệm lần thứ 68 Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Sau hơn 1 tuần được ghép đa tạng, các chức năng của tim và thận của người bệnh đã phục hồi gần như bình thường (Ảnh do BV cung cấp)

Người bênh là T.T.Q, 37 tuổi, ở tỉnh Gia Rai, Tây Nguyên, bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục trong 5-6 năm nay và thường xuyên điều trị cấp cứu ở các trung tâm tim mạch lớn ở TP.HCM và Huế. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, nên anh đã được các bác sĩ hướng dẫn đi mổ ghép cả tim và thận. Tuy biết đây là kỹ thuật rất phức tạp và chưa phổ biến ở Việt Nam, song niềm mong mỏi được sống khỏe mạnh hơn của anh và mẹ già đã luôn thôi thúc anh tìm kiếm cơ may.

Giữa năm 2022, anh Q được giới thiệu đến BV Việt Đức. Sau khi đánh giá kỹ, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất chỉ định thực hiện ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Tuy ghép tim và ghép thận là các kỹ thuật rất thường quy tại BV Việt Đức, song ghép cả 2 tạng cùng lúc vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng.

Đến đầu tháng 2/2023, cơ may đã đến với anh Q khi có một bệnh nhân bị chết não do chấn thương sọ não rất nặng, đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng để cứu các ca bệnh nặng khác. Ca hiến đa tạng này có nhiều điểm rất đặc biệt: có người thân đã mất vì có chỉ định ghép đa tạng nhưng không chờ được người hiến phù hợp, bị hỏng một số tạng do chấn thương nên chỉ hiến được tim và 1 quả thận, và quan trọng nhất là các chỉ số sinh học phù hợp cao với anh Q.

Sau khi các quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành, Giám đốc BV Việt Đức đã chỉ đạo thực hiện ca ghép lịch sử, với sự tham gia của rất nhiều đơn vị chuyên môn, như: Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, khoa Thận nhân tạo, khoa phẫu thuật Tiết niệu, cùng các khoa, phòng, ban liên quan.

Ngày 15/2/2023, ca phẫu thuật ghép đa tạng đã được thực hiện trong 10 tiếng đồng hồ, từ 9h sáng tới 19h tối. Tất cả các diễn biến trong mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước mổ.

Ca ghép đa tạng tim-thận đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện thành công sau 10 giờ phẫu thuật (Ảnh do BV cung cấp)

Diễn biến sau mổ tuy khá nặng nề, cả về chức năng tim ghép cũng như thận ghép, song đều nằm trong dự kiến và sự chuẩn bị của các thầy thuốc. Đến nay, là ngày thứ 8 sau phẫu thuật ghép tạng, các chức năng của tim và thận của anh Q đã phục hồi gần như bình thường, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo các phác đồ chung sau ghép tạng./.