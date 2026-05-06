Cao Bằng nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 72- NQ/TW “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân" ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã xác định y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Từ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử… tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tháng 2 năm 2025, người dân huyện Thạch An cũ, nay là các xã Đông Khê, Thạch An và Đức Long, tỉnh Cao Bằng vui mừng khi Trung tâm Y tế Thạch An chính thức đi vào sử dụng. Đây là đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hơn 32 nghìn người dân trên địa bàn. Trước đó, trong giai đoạn 2020 - 2022, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung tâm Y tế Thạch An là một trong những đầu mối quan trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch, vận hành khu cách ly, góp phần giúp Cao Bằng giữ vững “vùng xanh” trong thời gian dài.

Sau dịch bệnh, từ chủ trương của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự án xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Thạch An được triển khai với quy mô 100 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng trên diện tích hơn 2,4 ha. Công trình được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục hiện đại như khu khám bệnh, cấp cứu, hồi sức tích cực, khu điều trị nội trú, khu kỹ thuật, hệ thống oxy trung tâm, khu kiểm soát nhiễm khuẩn… Bác sĩ Nông Duy Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch An cho rằng đây không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước nâng cấp toàn diện về năng lực chuyên môn.

“Hiện nay các trang thiết bị tại cơ sở, về lĩnh vực ngoại khoa được đầu tư 2 phòng mổ tiêu chuẩn hiện đại châu Âu, các trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ lúc chuyển sang cơ sở mới, trong năm 2025 đơn vị đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử, đã được Bộ Y tế phê duyệt. Người dân đến khám cũng có nhiều thuận lợi hơn so với trước kia, liên thông phối hợp với BHXH và công an, đến khám không phải chờ đợi lâu, có thể xem dữ liệu, kết quả trực tiếp trên điện tử, thủ tục thì nhanh gọn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các chỉ số. Thực hiện Nghị quyết 72 về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thì ngoài các bệnh về truyền nhiễm, thì các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường… đều được cơ sở quản lý thực hiện tốt", Bác sĩ Nông Duy Tiệp khẳng định.

Trung tâm y tế Thạch An được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục hiện đại như khu khám bệnh, cấp cứu, hồi sức tích cực, khu điều trị nội trú, khu kỹ thuật, hệ thống oxy trung tâm, khu kiểm soát nhiễm khuẩn…

Khi Trung tâm Y tế Thạch An đi vào hoạt động, hơn 32.000 người dân trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn đã được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, với điều kiện ngày càng tốt hơn. Việc hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân.

Anh Mông Thế Chuyên, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thạch An chia sẻ: "Từ lúc đầu vào được đón tiếp thì tôi thấy mọi người đều rất chu đáo, từ nhân viên hộ lý đến các bác sĩ đều nhiệt tình chỉ dẫn, đây cũng là lần đầu tôi vào đây nên đường đi lối lại cũng chưa nắm rõ nên các y bác sĩ đều nhiệt tình chỉ bảo chi tiết từng khu vực để mang bé đi như đi tắm, đi tiêm, nằm lồng… Đối với khoa sản nơi vợ và con tôi đang ở, cơ sở hạ tầng đều rất tốt và hiện đại. Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi bệnh viện nơi quê mình ngày càng hiện đại so với trước, bây giờ công nghệ cũng được chuyển giao và tiếp thu thì người dân ai nấy đều rất phấn khởi.”

Chụp X quang khám sàng lọc bệnh lao phổi cho người dân tại địa bàn cơ sở.

Từ thực tiễn tại cơ sở, có thể thấy rõ định hướng xuyên suốt của tỉnh Cao Bằng trong phát triển hệ thống y tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những mục tiêu cụ thể đã được đặt ra như xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường, có khả năng nâng cấp lên 1.500 giường sau năm 2030; đồng thời phấn đấu giảm ít nhất 30% chi phí khám chữa bệnh ngoài tỉnh thông qua việc nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng cũng đang triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

“Khối lượng hiện tại đã thi công xong phần thô và xây trát nhà số 4, số 5, hiện tại khối lượng tổng thể đã hơn 30%. Theo hợp đồng dự án đến tháng 6/2026 thì hoàn thành, tuy nhiên vướng một số điều chỉnh bổ sung về kết cấu móng, đến tận tháng 9/2025 mới phê duyệt chính thức để đi vào thi công đồng bộ được”, ông Hoàng Minh Vĩ, Chỉ huy trưởng dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết

Khám sàng lọc tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành Y tế Cao Bằng cũng đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư trong khám chữa bệnh. Năm 2026, ngành tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72, trong đó chú trọng giám sát dịch bệnh từ sớm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở và bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng và Sở Y tế TP Hà Nội Ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa 2 đơn vị.

Ông Nông Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Thời gian qua, Sở Y tế tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội cũng như là các trường đại học ở Hà Nội, Thái Nguyên để cử cán bộ y bác sĩ ở cơ sở đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung vào những cái điểm yếu tại các cơ sở, về phẫu thuật, về ngoại khoa, phẫu thuật sản khoa… trên tinh thần "cầm tay chỉ việc" để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở cho người dân trên địa bàn.

Thời gian tới, để thực hiện Nghị quyết số 72 thì ngành y tế sẽ tập trung các nội dung đột phá như cử các y bác sĩ đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo được đầu tư đồng bộ, đáp ứng được việc mà khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Đồng thời nâng cao cái năng lực mà tại y tế cơ sở để làm sao mà người dân hạn chế tối đa việc phải chuyển tuyến”.

Dù là địa bàn miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng sự nỗ lực của nhiều cấp từ tỉnh đến cơ sở đang từng bước làm thay đổi diện mạo ngành y tế Cao Bằng. Từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đến chất lượng dịch vụ, tất cả đang hướng tới một hệ thống y tế ngày càng hiện đại và hiệu quả hơn, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 72 khi nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách bền vững... Và sự hài lòng, niềm tin của người dân, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở chính là thước đo rõ nét cho những chuyển động đó.