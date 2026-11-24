Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h54 tại căn nhà quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm. Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng hầm, nơi gia chủ bố trí làm kho chứa đồ điện tử.

Hiện trường vụ cháy

Trước diễn biến vụ việc, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hiệp Hòa đã đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) điều động 4 xe chữa cháy thuộc các đội khu vực Hiệp Hòa, Đình Trám và Yên Phong đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

UBND phường Hiệp Hòa nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đồng thời, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực lân cận, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) dập lửa chữa cháy.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không có người mắc kẹt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại về tài sản.