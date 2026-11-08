Cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai

Chiều 8/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Nữ Hoàng (Queen) trên địa bàn phường Bình Phước, TP.Đồng Nai (trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Đến 18h30, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 8/11, người dân khu vực bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, TP.Đồng Nai).

Cháy quán karaoke ở phường Bình Phước, TP.Đồng Nai (ảnh: MXH)

Phát hiện sự việc, các nhân viên trong quán hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, đồng thời huy động bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, nỗ lực khống chế ban đầu bất thành. Sự việc ngay sau đó được báo khẩn cấp cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đồng Nai lập tức điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an phường Bình Phước triển khai phương án dập lửa.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để xử lí đám cháy (ảnh: MXH)

Tại hiện trường, lực lượng công an phường đã tiến hành phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ di dời nhiều phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm để hạn chế tối đa thiệt hại.

Đến 18h30 cùng ngày, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục triển khai nhiều mũi tiếp cận để dập tắt hoàn toàn đám cháy.