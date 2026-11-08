English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm quán karaoke Nữ Hoàng ở Đồng Nai

Chủ Nhật, 19:36, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Nữ Hoàng, phường Bình Phước, TP. Đồng Nai chiều 8/11. Đến 18h30, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Chiều 8/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Nữ Hoàng (Queen) trên địa bàn phường Bình Phước, TP.Đồng Nai (trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Đến 18h30, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 8/11, người dân khu vực bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, TP.Đồng Nai).

chay, khoi den cuon cuon bao trum quan karaoke nu hoang o Dong nai hinh anh 1
Cháy quán karaoke ở phường Bình Phước, TP.Đồng Nai (ảnh: MXH)

Phát hiện sự việc, các nhân viên trong quán hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, đồng thời huy động bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, nỗ lực khống chế ban đầu bất thành. Sự việc ngay sau đó được báo khẩn cấp cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đồng Nai lập tức điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an phường Bình Phước triển khai phương án dập lửa.

chay, khoi den cuon cuon bao trum quan karaoke nu hoang o Dong nai hinh anh 2
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường để xử lí đám cháy (ảnh: MXH)

Tại hiện trường, lực lượng công an phường đã tiến hành phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn, đồng thời hỗ trợ di dời nhiều phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm để hạn chế tối đa thiệt hại.

Đến 18h30 cùng ngày, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục triển khai nhiều mũi tiếp cận để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

dung_xe_thang_phun_nuoc_truc_tiep_vao_toa_nha.jpg

Phá cửa kính, khống chế vụ cháy quán karaoke ở Đà Nẵng

VOV.VN - Một quán karaoke ở thành phố Đà Nẵng phát cháy từ lúc 9 giờ sáng hôm nay (9/6) và đến 11 giờ trưa, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn nỗ lực phun nước, khống chế đám cháy.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng
Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke 3 tầng ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke 3 tầng ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai
Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai

VOV.VN - Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai

Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai

VOV.VN - Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong
Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

VOV.VN - Một nam giới được phát hiện tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng).

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

VOV.VN - Một nam giới được phát hiện tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng).

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục