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Cháy lớn tại Công ty ETS trong Khu công nghiệp Yên Phong 2C ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 20:52, 10/11/2026
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VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại Công ty ETS, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, TP Bắc Ninh, vào chiều 10/11. Đến 19h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND phường Yên Phong, TP Bắc Ninh, cho biết khoảng gần 17h chiều 10/11, đã xảy ra một vụ cháy tại Công ty ETS, thuộc khu CL6, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, phường Yên Phong, TP Bắc Ninh.

"Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an TP Bắc Ninh, đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, khống chế đám cháy", đại diện lãnh đạo UBND phường Yên Phong cho biết.

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Hiện trường vụ cháy

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy. Do khu vực xảy ra cháy chủ yếu chứa vật liệu phục vụ sản xuất nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

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Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy.
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Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chữa cháy (Ảnh mạng xã hội).
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Nhiều tài sản tại công ty bị ngọn lửa thiêu rụi (Ảnh mạng xã hội).
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Đến khoảng 19h, rất nhiều người dân quanh khu vực cùng công nhân trong nhà máy có mặt tại hiện trường vụ cháy.
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Văn Giang/VOV.VN
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