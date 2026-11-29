Khoảng 20h20 ngày 29/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm cột khói đen dày đặc bốc cao, khiến nhiều người dân chú ý.

Tại hiện trường, đám cháy nhanh chóng bao trùm khu vực kinh doanh của hệ thống cửa hàng Vũ Gia, chuyên kinh doanh đồ điện chiếu sáng và đèn trang trí, do ông Vũ Đình Th. làm chủ. Ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi nhiều đồ đạc, hàng hóa bên trong cửa hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Bắc Ninh điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang; 3 xe chữa cháy của Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng xe thang chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Đến thời điểm ghi nhận, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai chữa cháy, tập trung khống chế đám cháy và ngăn không để lửa tiếp tục lan rộng.

Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.