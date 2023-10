Cháy lớn tại KCN ở Bắc Giang, hàng trăm công nhân hoảng loạn ôm đồ tháo chạy

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Đại Lượng - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 23h45 ngày 26/10/2023 nhận được tin báo Giám đốc dự án xây dựng của Công ty xây dựng CIC đang thi công Dự án nhà máy của công ty TNHH Fuyu, KCN Quang Châu về việc xảy ra cháy tại khu vực lán trại công nhân bên cạnh công trình đang thi công.

Toàn cảnh khu vực xảy ra vụ cháy

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (Công an tỉnh Bắc Giang) để thực hiện công tác chữa cháy và cử Đồn Công an Quang Châu cùng các đội nghiệp liên quan đến hiện trường để bảo vệ hiện trường và xác minh ban đầu. Đến khoảng 01h30 ngày 27/10/2023, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Được biết, khu vực cháy là lán trại cho công nhân làm việc trong KCN Quang Châu, diện tích lán trại gần 1.000 m2. Vật liệu làm lán trại là khung sắt, quây bạt trong rất nhiều sạp ngủ bằng gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Tại lán trại còn có mấy thùng dầu phục vụ máy móc, thiết bị công trường nên khi bùng lên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu khác.

khu vực cháy là lán trại cho công nhân quây bạt trong rất nhiều sạp ngủ bằng gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan ra rất nhanh

Sơ bộ thiệt hại ban đầu: Cháy hoàn toàn 04 nhà tạm làm bằng khung sắt, che chắn và lợp mái bằng tôn, tổng diện tích khoảng 1600 m2; 07 xe máy và một số vật dụng sinh hoạt bên trong các nhà tạm. Đến khoảng 02h50 rà soát phát hiện 01 nạn nhân bị cháy đen bên trong 01 nhà tạm (Rà soát ban đầu nghi vấn nạn nhân có thể là anh Quàng Văn Mạnh, SN: 2004, HKTT: Phình Giàng, Điện Biên Đông, Điện Biên).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại hiện trường lúc 0h30 sáng ngày 27/10, hàng trăm người ôm đồ tháo chạy trong đêm

​​​​​