“Chuyến xe Âm nhạc – Sức khỏe” lan tỏa yêu thương tới miền biên cương Mường Lạn

Chương trình “Chuyến xe Âm nhạc – Sức khỏe” lần thứ II do nhóm thiện nguyện của các y bác sĩ mang tên “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam” tổ chức tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La từ ngày 26–28/6/2026 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân địa phương.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự đồng hành của nhóm nhạc nhí DragonsBand đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Những ca khúc giàu cảm xúc do các em học sinh thể hiện đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia và nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em nhỏ khuyết tật, mồ côi ở Trung tâm bảo trợ xã hội Sơn La cũng như bà con vùng biên giới.

Nhóm nhạc DragonsBand mang lời ca tiếng hát đến với các bạn ở TT Bảo trợ xã hội và bà con Mường Lạn

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 12 năm hoạt động, nhóm thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam” phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn triển khai mô hình quân – dân y kết hợp, đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực biên giới, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đây là lần đầu tiên nhóm thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam” phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn triển khai mô hình quân – dân y kết hợp

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Lạn. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống của người dân địa phương, gồm: Trao tủ thuốc từ thiện cho Đồn Biên phòng Mường Lạn, góp phần phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới; trao tủ thuốc thiết yếu cho Trạm Y tế xã Mường Lạn, tăng cường nguồn thuốc phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu; tặng gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng cặp sách, hộp bút cho học sinh nghèo vượt khó… Đoàn cũng trao tặng 1 tivi 75 inch, 5 máy lọc nước và 1 tủ thuốc thiết yếu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ khuyết tật và mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa khác như ủng đi mưa, sách tô màu, sách vẽ, bút màu, đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng cao Mường Lạn và trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La.

Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình khoảng hơn 100 triệu đồng, được đóng góp từ các thành viên, nhà hảo tâm và các đơn vị đồng hành với mong muốn mang yêu thương, sức khỏe và hy vọng đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

“Chuyến xe Âm nhạc – Sức khỏe” không chỉ là hành trình khám chữa bệnh hay trao tặng những món quà vật chất, mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình người đến với đồng bào vùng biên cương Tổ quốc.

Thành công của chương trình một lần nữa khẳng định giá trị của sự chung tay giữa các tổ chức thiện nguyện, lực lượng biên phòng, đội ngũ y tế, các nghệ sĩ và những nhà hảo tâm trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.