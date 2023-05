CSGT Bắc Ninh lên tiếng về nghi vấn hàng loạt xe quá tải tung hoành các tuyến đê

Chiều 17/5, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông ( CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh về tăng cường xử lý các phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động phức tạp. Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ để xử lý vi phạm.

Đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông bố trí điểm trạm cân, kiểm tra xử lý các phương tiện chở quá tải tại km13+800 Quốc lộ 38 (Đoạn qua khu vực Cầu Hồ). Qua đó kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận tải vi phạm chở qua tải, cơi nới thành thùng với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hàng chục xe tải đợi đêm tối đến để chờ "ăn hàng"

Sau khi nhận phản ánh của Báo Điện tử VOV về tình trạng hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh), Phòng CSGT đã bố trí tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát đặc biệt tập trung vào các khung giờ buổi tối để kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

“Tuy nhiên quá trình kiểm tra vẫn gặp một số khó khăn như: lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát còn mỏng, các đối tượng hoạt động vi phạm chở quá tải lập các hội nhóm trên mạng xã hội để thông tin cho nhau về tình hình hoạt động của lực lượng chức năng từ đó có sự đối phó với việc kiểm tra. Một số trường hợp cố tình vi phạm thì tìm cách cản trở, đối phó với tổ tuần tra kiểm soát, cho nên đã gây khó khăn nhiều trong quá trình xử lý”, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Đa số các phương tiện trên đều chở hàng có ngọn, không đậy bạt kín thành thùng nên cát, sỏi rơi vãi, phủ đầy lòng đường gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường.

Trước đó, như Báo Điện tử VOV phản ánh Nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh), người dân sinh sống tại phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) rất bức xúc trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng hàng loạt xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải tung hoành trên đê tả sông Đuống đoạn nút giao cầu Hồ và Quốc lộ 38 gây mất an toàn giao thông cho người dân, làm hư hỏng mặt đê.

Tại khu vực cầu Hồ là điểm tiếp giáp giữa TP Bắc Ninh và các huyện, thị xã Tiên Du, Quế Võ và Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khu vực này được đánh giá là nơi có lưu lượng giao thông nhộn nhịp, “trên bến, dưới thuyền”.

Đặc biệt, nơi đây có hệ thống giao thông khá thuận lợi với đường thủy là sông Đuống chạy qua, trên bộ có Quốc lộ 38, đê tả Đuống cùng một số tuyến đường tỉnh giúp lưu thông thuận tiện, thu hút hàng chục bến bãi, phương tiện hoạt động.

Chỉ N.T.K, trú tại phường Đình Tổ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, gần đây tình trạng xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải bắt đầu xuất hiện trở lại tử khoảng thời gian 18h tối trở đi, khiến việc vận chuyển hàng hóa bằng xe máy từ nhà qua khu vực đê tả sông Đuống gặp chiều khó khăn, do mặt đường đê xuốn cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Nguy hiểm hơn nữa là những binh đoàn xe chở vật liệu xây dựng cho dự án tại KCN Thuận Thành chạy nhanh, rú còi inh ỏi, bụi bay mịt mù khiến người tham gia giao thông bằng xe máy như chúng tôi rất hoảng sợ chỉ biết nhanh chóng tìm chỗ tránh và dừng xe chịu trận” - chị K bức xúc./.