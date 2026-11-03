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Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho gần 250 lao động nữ

Thứ Ba, 17:40, 03/11/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tầm soát ung thư cổ tử cung cho gần 250 lao động nữ tại Khu công nghiệp An Đồn.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nữ đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Sinaran Việt Nam, đóng ở Khu Công nghiệp An Đồn.

Tại chương trình, gần 250 người lao động được khám, tư vấn, xét nghiệm máu và tầm soát ung thư cổ tử cung…Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp lao động nữ chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.

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Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nữ đoàn viên người lao động Công ty TNHH Sinaran Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động, tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà tặng đoàn viên, người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn.

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Khám bệnh miễn phí cho người lao động

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết doàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội".

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Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

“Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với người lao động vượt qua khó khăn. Đến thời điểm này, Liên đoàn lao động đã giải ngân gói hỗ trợ với số tiền 430 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn vay vốn nâng cao cuộc sống gia đình. Nguồn vốn này, ủy thác từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Liên đoàn thành phố có những chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động vào ở tại nhà ở Công nhân khu Công nghiệp Hòa Cầm. Những tháng cuối năm, tổ chức 8 hoạt động đồng hành với người lao động và cán bộ công đoàn”, ông Lê Văn Đại cho biết.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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