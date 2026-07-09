Đang cải tạo, 2 căn nhà bất ngờ đổ sập giữa trung tâm phường Bắc Giang

Khoảng 10h45 ngày 9/7, trên địa bàn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ sập nhà trong quá trình cải tạo. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường xảy ra sự việc

Theo đại diện UBND phường Bắc Giang cho biết, sự cố xảy ra tại hai căn nhà liền kề do cùng một chủ sở hữu.

Hiện gia đình đang tiến hành tháo dỡ để cải tạo, sửa chữa công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự tính, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

"Là hai căn nhà của cùng một chủ. Gia đình đang tháo dỡ để sửa chữa thì xảy ra sự cố dẫn đến sập công trình", đại diện UBND phường Bắc Giang thông tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong quá trình tháo dỡ để cải tạo, hai căn nhà liền kề trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại hiện trường, hai căn nhà số 171 và 173 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đã đổ sập, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình ngổn ngang. Khu vực xảy ra sự cố đã được lực lượng chức năng phong tỏa để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ sập.