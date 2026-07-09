English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đang cải tạo, 2 căn nhà bất ngờ đổ sập giữa trung tâm phường Bắc Giang

Thứ Năm, 16:21, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tháo dỡ để cải tạo, hai căn nhà liền kề trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập.

Khoảng 10h45 ngày 9/7, trên địa bàn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ sập nhà trong quá trình cải tạo. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Dang cai tao, 2 can nha bat ngo do sap giua trung tam phuong bac giang hinh anh 1
Hiện trường xảy ra sự việc

Theo đại diện UBND phường Bắc Giang cho biết, sự cố xảy ra tại hai căn nhà liền kề do cùng một chủ sở hữu.

Hiện gia đình đang tiến hành tháo dỡ để cải tạo, sửa chữa công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự tính, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

"Là hai căn nhà của cùng một chủ. Gia đình đang tháo dỡ để sửa chữa thì xảy ra sự cố dẫn đến sập công trình", đại diện UBND phường Bắc Giang thông tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dang cai tao, 2 can nha bat ngo do sap giua trung tam phuong bac giang hinh anh 2
Trong quá trình tháo dỡ để cải tạo, hai căn nhà liền kề trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại hiện trường, hai căn nhà số 171 và 173 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đã đổ sập, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình ngổn ngang. Khu vực xảy ra sự cố đã được lực lượng chức năng phong tỏa để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ sập.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu
Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

Kim ngạch 6 tháng vượt 106 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí
Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

Hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh được xử lý để tránh lãng phí

VOV.VN - Qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bắc Ninh phát sinh 1.003 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, toàn bộ các cơ sở này đã được giao, điều chuyển hoặc xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm hạn chế xuống cấp, tránh lãng phí.

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa
Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

VOV.VN - Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi tổng doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2025.

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

VOV.VN - Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi tổng doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2025.

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026
Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng gần 20% trong 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Toàn cảnh đại công trường sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh sau hơn 9 tháng khởi công
Toàn cảnh đại công trường sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh sau hơn 9 tháng khởi công

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng kể từ ngày khởi công, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang tăng tốc thi công với nhiều hạng mục quan trọng dần hình thành.

Toàn cảnh đại công trường sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh sau hơn 9 tháng khởi công

Toàn cảnh đại công trường sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh sau hơn 9 tháng khởi công

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng kể từ ngày khởi công, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang tăng tốc thi công với nhiều hạng mục quan trọng dần hình thành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục