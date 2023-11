Dập tắt đám cháy 7.000m2 rừng trồng sản xuất ở Yên Bái

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 25/11, gia đình ông Phan Văn Minh, ở thôn Thái Y, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình khai thác gỗ rừng trồng tại diện tích đất do hộ gia đình canh tác, thuộc khu vực khe Nà Định, thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn. Sau khai thác, gia đình dọn thực bì, đốt nương để trồng mới, do chủ quan nên đã để xảy ra cháy. Hai vợ chồng ông Minh đã cố gắng khống chế đám cháy không để lan ra diện rộng, nhưng do thời tiết hanh khô, thực bì dày nên không thể khống chế được.

Đám cháy gây thiệt hại khoảng 7.000m2 rừng trồng (Ảnh: Đ.T)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy rộng, vị trí khó tiếp cận, có nguy cơ lan rộng sang diện tích rừng của các xã lân cận như Cảm Nhân, Xuân Long nên xã đã báo cáo về huyện đề nghị chi viện.

Ngay khi nhận tin báo, huyện Yên Bình đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp, đến 22h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo thống kê, diện tích rừng sản xuất tại khu vực này bị cháy khoảng 7.000 m2.

Sau khi đám cháy được dập tắt, huyện Yên Bình đã chỉ đạo xã Ngọc Chấn, các ngành chức năng và gia đình ông Phan Văn Minh báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất các biện pháp khắc phục, trồng cây thay thế.