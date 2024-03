Đê sông Cầu tiếp tục sụt lún hàng chục mét, Bắc Ninh lên phương án sơ tán dân

Thời gian qua, tại khu dân cư ngoài bãi sông khu Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về người và tài sản.

UBND phường Vạn An cắp biển cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở

Tại khu vực xảy ra sạt trượt có chiều dài đoạn hàng chục mét, các vết nứt có chiều rộng từ 5 đến 30 cm; vị trí bị lún sụt so với mặt đất hiện trạng ban đầu khoảng 30-70cm sát với khu dân cư ngoài bãi sông, có khả năng tiếp tục sạt trượt, gây mất an toàn về người, tài sản của nhân dân địa phương và an toàn đê điều.

Bà Nguyễn Thị Thao trú tại khu Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết: “Khoảng 21h đêm ngày 2/3 thì đã xuất hiện những hiện tượng lạ, gia đình cũng mường tượng đánh giá điểm sạt lở, tuy nhiên nghĩ không nào nhanh như thế được, nhưng mấy ngày hôm sau thì đang trong lúc sinh hoạt gia đình thì xuất hiện những vết nứt ngày càng phình to ra rồi tất cả đồ dùng sinh hoạt trong khu vực gian bếp đều bị sạt lở, cuốn trôi theo dòng nước, thật sự rất chua xót những không biết làm gì để vớt lại”.

Bà Nguyễn Thị Thao đau xót khi nhìn cảnh ngôi nhà của mình bị dòng nước siết cuốn trôi

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Vạn An, TP Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, làm hệ thống rào chắn, theo dõi sát diễn biến sự cố, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu sự cố phát triển thêm ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản của nhân dân và an toàn đê điều, đồng thời xây dựng phương án, kịch bản sơ tán dân khỏi khu vực sự cố.

Theo ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh, đánh giá sơ bộ nguyên nhân là do dòng chủ lưu khu vực này có sự biến đổi, áp sát bờ hữu (phía đối diện bờ tả là khu dân cư thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, các hộ dân sinh sống tôn tạo ra sát mép sông) kết hợp với lòng sông hẹp tạo thành các hố xói sâu áp sát bờ hữu gây ra sạt trượt.

Đoạn đê sông Cầu bị nứt lún

Nhiều nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng

Trước đó cũng tại khu vực này, UBND Bắc Ninh cũng đã Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K49+190 ÷ K49+430 đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh giao các ngành, đơn vị liên quan tham mưu để việc quản lý, thực hiện xử lý sự cố bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời, tăng cường thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh để nhân dân biết chủ động phòng tránh.