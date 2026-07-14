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Đình chỉ hoạt động 3 bến thủy không phép trên sông Cầu ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 05:33, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Cầu, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 3 bến thủy nội địa hoạt động không phép cùng 3 phương tiện neo đậu để bốc xếp hàng hóa trái quy định.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cầu, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 3 bến thủy nội địa hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố, cấp phép.

Ba chủ bến vi phạm gồm ông Trần Văn Sâm, tổ chức hoạt động bến thủy không phép trên địa bàn phường Vũ Ninh; ông Tạ Hữu Tòng và ông Nguyễn Đình Văn tổ chức hoạt động bến thủy không phép trên địa bàn phường Yên Dũng.

Dinh chi hoat dong 3 ben thuy khong phep tren song cau o bac ninh hinh anh 1
Bến thủy hoạt động không phép trên sông Cầu thuộc địa bàn phường Yên Dũng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện thủy đang neo đậu để bốc xếp hàng hóa tại các bến trên. Những người điều khiển phương tiện gồm ông Nguyễn Ngọc Anh (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ), ông Vũ Văn Học (xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) và ông Đào Văn Quân (xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Qua kiểm tra, ngoài hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hóa tại bến không phép, ông Đào Văn Quân còn vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện nhưng không có bằng thuyền trưởng hạng nhất theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 trường hợp, đồng thời yêu cầu các chủ bến chấm dứt ngay hoạt động bốc xếp hàng hóa, ký cam kết không tái phạm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo quy định hiện hành, mỗi chủ bến vi phạm dự kiến bị xử phạt 32 triệu đồng; mỗi người điều khiển phương tiện bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Riêng ông Đào Văn Quân dự kiến bị xử phạt bổ sung 8 triệu đồng do không có bằng thuyền trưởng hạng nhất. Tổng mức xử phạt dự kiến đối với các trường hợp vi phạm là 126,5 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, các bến thủy nội địa hoạt động không phép thường không bảo đảm các điều kiện về kết cấu bến, neo buộc phương tiện và tổ chức xếp dỡ hàng hóa theo quy định. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, khi mực nước sông dâng cao và dòng chảy diễn biến phức tạp, các bến này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, va trôi phương tiện.

Bên cạnh đó, việc tập kết, bốc xếp vật liệu xây dựng tại các bến không phép còn có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, dòng chảy và an toàn các công trình ven sông.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các bến thủy nội địa hoạt động không phép cũng như các hành vi neo đậu phương tiện, bốc xếp hàng hóa trái quy định nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Tiến Dũng/VOV.VN
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