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Đốt thực bì mất kiểm soát, khoảng 1ha rừng ở Bắc Ninh bị ảnh hưởng

Thứ Hai, 11:17, 02/11/2026
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VOV.VN - Một vụ cháy rừng xảy ra tại phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh, khiến khoảng 1ha rừng bị ảnh hưởng. Đám cháy bùng phát trở lại vào tối 1/11, buộc địa phương huy động khoảng 100 người tham gia chữa cháy.

Theo UBND phường Tiền Phong, chiều 1/11, trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt thực bì tại diện tích rừng của gia đình, khiến lửa mất kiểm soát và cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đám cháy ước tính ảnh hưởng khoảng 1ha rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức dập lửa.

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Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Trước tình hình này, khoảng hơn 100 người được huy động tiếp tục tham gia chữa cháy, triển khai các biện pháp khống chế, ngăn lửa lan rộng. Công tác dập lửa được khẩn trương triển khai.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn gia tăng do thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp.

Theo thống kê, toàn thành phố có 16 xã, phường được cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), 38 xã, phường ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và 16 xã, phường ở cấp III (cấp cao). Phường Tiền Phong nằm trong nhóm địa phương có cấp dự báo cháy rừng cấp III.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, chủ rừng tăng cường kiểm tra những khu vực trọng điểm, bố trí lực lượng canh phòng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp IV và cấp V, người dân không được đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

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Kinh Bắc/VOV.VN
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