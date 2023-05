Giao thông Hà Nội thông suốt ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Theo quan sát của phóng viên VOV, trong chiều cuối cùng của kỳ nghĩ lễ, giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Tại cửa ngõ phía Nam, nút giao cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đường vành đai - tuyến giao thông huyết mạch từ các tỉnh phía Nam về Thủ đô Hà Nội trong chiều nay giao thông đông hơn thường ngày, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được, nhờ sự điều tiết kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an quận Hoàng Mai.

Cao tốc Pháp Vân ngày cuối kỳ nghỉ.

Để đảm bảo cho người dân trở lại Thủ đô an toàn, thuận tiện, phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị Cục Cảnh sát giao thông và Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, công an các quận, huyện thực hiện phân luồng, điều khiển giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp trên địa bàn thành phố.

Trọng tâm là các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ ra - vào thành phố, đường vành đai, khu vực các bến xe, nhà ga… Phòng cảnh sát giao thông cũng chủ động lực lượng, phương tiện cẩu kéo, sẵn sàng giải tỏa các vị trí có nguy cơ xảy ra xung đột, ùn tắc giao thông.

Trung uý Nguyễn Hữu Hiệu, Đội cảnh sát giao thông số 14, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã huy động lực lượng đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân trở lại Thủ đô".

Điểm nóng Cao tốc Pháp Vân-Vành đai 3 hạ nhiệt.

Về hành trình trở lại Thủ đô, theo nhiều hành khách, việc đón xe tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng chở quá số người quy định, bắt khách dọc đường hay nâng giá cước tùy tiện.

Anh Vũ Hoàng Long, đi từ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định lên Hà Nội cho biết: "Tôi đi từ Nam Định lên, giá vé vẫn 80.000. Lái xe và phụ xe phục vụ tốt. So với ngày thường không có gì thay đổi"./.