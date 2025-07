Giông lốc chiều 19/7 gây sập nhà, hư hại nhiều tài sản tại Lào Cai

Giông lốc diễn ra trên diện rộng, ghi nhận ở hầu khắp các xã, phường thuộc tỉnh Yên Bái cũ, đặc biệt là khu vực Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên; trong đó có 1 hộ dân ở thôn Hợp Thành, xã Quy Mông (huyện Trấn Yên, Yên Bái cũ) bị sập đổ ngôi nhà sàn.

Anh Đinh Văn Hùng, chủ nhà cho biết: "Lúc giông lốc gây sập nhà, gia đình không có người lớn ở nhà, rất may mắn 3 người con đang ngồi trong nhà đã kịp chạy ra ngoài. Thiệt hại ngoài ngôi nhà sàn thì còn nhiều tài sản khác và đàn gia cầm. Hiện gia đình tôi ở tạm nhà em gái".

Ngôi nhà của gia đình anh Đinh Văn Hùng ở xã Quy Mông bị quật đổ, rất may các cháu bé kịp chạy ra ngoài.

Trước những thiệt hại do giông lốc gây ra, lãnh đạo các xã, phường và lực lượng tại chỗ các xã đã nhanh chóng có mặt thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Lực lượng công an cũng đã nhanh chóng xử lý cây cối gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Một ngôi nhà sàn khu vực cánh đồng Mường Lò bị hư hỏng.

Cây cối gãy đổ trên một số tuyến đường.

Lực lượng công an xử lí cây xanh bị gãy đổ.

Dự báo, những ngày tới, tình hình mưa bão có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai ứng phó với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Giông lốc, mưa đá gây nhiều thiệt hại tại Cao Bằng VOV.VN - Chiều 19/7, mưa dông kèm lốc xoáy và mưa đá đột xuất gây nhiều thiệt hại tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.