Giông lốc, mưa đá gây nhiều thiệt hại tại Cao Bằng

Theo thống kê ban đầu, sau cơn dông lốc chiều 19/7, tỉnh Cao Bằng có 40 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung tại các xã: Nam Tuấn, Thục Phán, Minh Tâm, Canh Tân, Bạch Đằng, phường Tân Giang và Nùng Trí Cao.

Nhiều cây xanh đổ trên các tuyến nội thị trung tâm tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Truyền thông phường Thục Phán)

Một phương tiện bị cây đổ trúng (Ảnh: Truyền thông phường Thục Phán)

Ngoài ra, khoảng 200m³ đất taluy bị sạt lở sau khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng; Một số tuyến giao thông bị ách tắc tạm thời do cây đổ, trong đó có một cây đổ trên QL34 gây cản trở giao thông và một lan can cầu bị gãy tại xóm Đoàn Kết, xã Nam Tuấn; một số công trình văn hóa tại phường Thục Phán bị hư hỏng và hơn 50 cây xanh bị đổ gãy, chủ yếu tại khu trung tâm hành chính và các tuyến đường nội thị. Cũng trong mưa lốc, cây đổ làm hư hại hệ thống điện hạ thế ở phường Nùng Trí Cao và Tân Giang; một xe máy điện bị hỏng do cây đổ trúng tại khu vực đường Pác Bó.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho nhân dân (Ảnh: Truyền thông phường Thục Phán)

Ngay sau thiên tai, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương đã chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.