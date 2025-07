Hải Phòng “4 tại chỗ”, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 3

Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động ứng phó bão số 3

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 3, khoảng 13h hôm nay 19/7, trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng đã có mưa to đến rất to. Một số khu vực mưa kèm theo sấm sét, gió mạnh và xuất hiện mưa đá.