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Cải chính

Hồ Ba Mẫu (Hà Nội) sau khi cải tạo vẫn ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ Ba, 16:38, 03/11/2026
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VOV.VN - Sau cải tạo, hồ Ba Mẫu (phường Văn Miếu, Hà Nội) vẫn xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, tình trạng nước đổi màu, tảo phát triển mạnh và mùi hôi thối khó chịu bốc lên.

Hồ Ba Mẫu là không gian mặt nước gắn với đời sống sinh hoạt của người dân khu vực, không chỉ tạo cảnh quan, hồ còn là địa điểm để người dân phường Văn Miếu (Hà Nội) đi bộ, tập thể dục. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, sau quá trình cải tạo, chỉnh trang hồ vẫn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Tảo phát triển mạnh, nước hồ có dấu hiệu bất thường và mùi hôi bốc lên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của cộng đồng dân cư xung quanh.

ho ba mau ha noi sau khi cai tao van o nhiem nghiem trong hinh anh 1
Sau cải tạo, nước hồ Ba Mẫu vẫn bốc mùi khó chịu do tảo phát triển mạnh vì nước xã vào hồ chưa được xử lý tốt

Một số người dân cho biết, trước đây, vào sáng sớm hoặc chiều tối, khu vực ven hồ thường có đông người đi bộ, tập thể dục, hóng mát. Đây là thói quen được duy trì trong nhiều năm, vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa tạo không gian giao tiếp cộng đồng giữa lòng đô thị. Thế nhưng, khi nước hồ xuất hiện tình trạng tảo phát triển mạnh và mùi hôi khó chịu người dân không còn có thể ra khu vực quanh hồ.

Hồ Ba Mẫu vừa thực hiện một dự án cải tạo nhưng ngay sau khi dự án được hoàn thành, tình trạng ô nhiễm lại diễn ra nặng nề? Theo người dân khu vực lân cận hồ, nếu chỉ dừng lại ở cải tạo, nạo vét mà không xử lý nguồn gây ô nhiễm thì dự án sẽ không hiệu quả, việc xử lý sẽ chỉ là tình thế.

Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu về tính đồng bộ trong đầu tư, cải tạo hạ tầng môi trường đô thị. Việc chỉnh trang cảnh quan, nạo vét lòng hồ hay cải thiện không gian ven hồ cần được gắn kết với hệ thống thu gom, xử lý nước thải, thoát nước và các giải pháp duy trì chất lượng nước. Nếu các hạng mục chưa được kết nối và vận hành hiệu quả, những vấn đề môi trường hoàn toàn có thể tái diễn sau khi công trình được cải tạo.

Về tình trạng môi trường tại hồ Ba Mẫu, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết, đã báo cáo sự việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty Thoát nước thành phố để phối hợp xử lý.

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Người dân đi dạo và tập thể dục quanh hồ Ba Mẫu

Người dân khu vực lân cận hồ Ba Mẫu mong muốn các cơ quan chức năng sớm tổ chức kiểm tra hiện trạng, xác định nguồn gây ô nhiễm, công khai hướng xử lý và thông tin về tiến độ thực hiện. Sau cải tạo, hồ không chỉ đẹp hơn mà còn phải sạch hơn, không còn mùi hôi khó chịu, để mọi người có thể yên tâm tận hưởng không gian xanh ngay giữa khu dân cư. 

Sơn Lâm/VOV.VN
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