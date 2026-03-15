Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM

Chủ Nhật, 19:11, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi bỏ phiếu tại khu vực số 11 (phường Bến Cát, TP.HCM) trước đây thuộc địa bàn thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi) cẩn thận cất tấm thẻ cử tri vào bộ sưu tập hơn 200 kỷ vật bầu cử.

Trở về nhà sau khi hoàn thành quyền công dân tại khu phố Mỹ Thạnh từ rất sớm, ông Nguyễn Tiến Bình bắt tay hệ thống lại các tư liệu. Với người cựu chiến binh này, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là một cột mốc lịch sử. Tấm thẻ cử tri sáng 15/3 là mảnh ghép mới nhất bổ sung vào bộ sưu tập mà ông đã dày công lưu giữ hơn 4 thập kỷ qua.

Không gian trưng bày của ông Bình

Bắt đầu sưu tầm từ năm 1982, đến nay, bộ sưu tập của ông Bình đã bao quát trọn vẹn dòng chảy lịch sử của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. 

Điểm nhấn quý giá nhất là những tư liệu về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946. Thể loại sưu tầm rất phong phú: từ truyền đơn cách mạng, sách Hiến pháp, sắc lệnh qua các thời kỳ, cho đến những con tem và báo chí phát hành đúng dịp bầu cử. 

Những thẻ cử tri được ông Bình sưu tầm

Ngoài ra, ông còn lưu giữ hàng trăm tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không chỉ cất giữ trong tủ kính cá nhân, ông Bình thường xuyên mở không gian trưng bày để đón các cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên đến tham quan. Thông qua các kỷ vật thực tế, ông hy vọng thế hệ trẻ sẽ hiểu hơn về nền dân chủ và ý thức rõ trách nhiệm với lá phiếu trên tay.

Những thẻ cử tri được ông Bình sưu tầm

Ông Nguyễn Tiến Bình cho biết: “Tôi mong rằng các thế hệ hiện nay khi nhìn vào nền tảng dân chủ từ những ngày đầu sẽ thêm tích cực trong công tác bầu cử. Mong chúng ta chọn đúng người đủ tài, đủ đức và có tầm nhìn để đưa đất nước đi lên trong kỷ nguyên mới”.

Theo ông Bình, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước thực hiện cải cách mạnh mẽ. Do đó, ông đặt kỳ vọng rất lớn vào những gương mặt mới: “Mong những đại biểu mới được bầu là những người thực sự có tầm, có kiến thức, am hiểu công nghệ để vận dụng vào công tác điều hành. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong thủ tục hành chính, trong lao động, học tập để mọi người có cơ hội cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc”.

Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền

VOV.VN - Hôm nay 15/3, không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, với nhiều hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc. Từ cử tri ở vùng cao, hải đảo, biên giới, đến những cử tri cao tuổi… tất cả tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: bầu cử cựu chiến binh sưu tập Bến Cát
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

VOV.VN - Sáng 15/3, hàng nghìn sinh viên, y bác sĩ, bệnh nhân và người khuyết tật tại TP.HCM phấn khởi đi bầu cử. Ghi nhận tại phường Hòa Bình, Bệnh viện Quân y 175 và phường Bình Thạnh, công tác tổ chức diễn ra an toàn, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho cử tri.

