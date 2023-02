Honda Việt Nam luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm hàng đầu

Cụ thể, với phương châm “Gìn giữ môi trường vì tương lai của thế hệ kế cận”, HVN luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm hàng đầu và sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các sáng kiến cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, phấn đấu đưa HVN trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Trong năm qua, HVN đã thực hiện chương trình bảo vệ môi trường của tập đoàn Honda với định hướng “Ba hành động hướng tới Không phát thải”: Trung hòa carbon (lượng khí thải CO2 bằng không vào năm 2050); Năng lượng sạch (Sử dụng 100% năng lượng không có carbon vào năm 2050); Tuần hoàn tài nguyên (100% sử dụng vật liệu bền vững vào năm 2050).

Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động Ngày hội Trồng cây 2022 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Dựa trên định hướng đó, HVN đã hoạch định các hoạt động môi trường của mình với phương châm “Đẩy mạnh các hoạt động môi trường hướng tới Ba Không”, với ba mục tiêu cắt giảm chính: Phát thải CO2, nước tiêu thụ và chất thải phát sinh.

Trong đó, HVN đã thực hiện nhiều hoạt động cắt giảm để nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra. Đối với mục tiêu cắt giảm CO2, HVN triển khai áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị phục vụ sản xuất; đẩy mạnh phát hiện và giảm các điểm lãng phí năng lượng thông qua hệ thống giám sát năng lượng PMS (Power Management System) và nhiều đề tài cắt giảm khác qua Đại hội “Công ty xanh” được tổ chức thường niên.

Ông Daiki Mihara_Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trồng cây.

Đối với mục tiêu cắt giảm lượng nước tiêu thụ, HVN nghiên cứu và áp dụng các đề tài kỹ thuật như tái sử dụng nước thải sinh hoạt/nước thải công nghiệp, tái sử dụng nước mưa để phục vụ cho sản xuất, giảm lãng phí, rò rỉ thông qua hệ thống giám sát PMS và kiểm tra thực tế sử dụng tại dây chuyền. Đối với mục tiêu cắt giảm lượng chất thải phát sinh, HVN áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới để triển khai các đề tài như sản xuất phân vi sinh từ chất thải hữu cơ, giảm lượng nylon, bao bì đóng gói phụ tùng.

Với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2022, HVN đã cắt giảm được khoảng 3.299 tấn CO2 phát thải, 44.149 m3 nước tiêu thụ và 1.082 tấn chất thải phát sinh, tốt hơn so với mục tiêu đề ra. Trong những năm tiếp theo, HVN sẽ nỗ lực để thực hiện thêm các đề tài cắt giảm, hướng đến mục tiêu 2050 theo định hướng chung từ Tập đoàn.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng như góp phần giảm thiểu khí CO2 phát thải ra môi trường, HVN đã tổ chức “Ngày hội trồng cây 2022 – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” tại tỉnh Thái Nguyên với hơn 1.100 cây xanh đô thị các loại và sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động ý nghĩa này trong thời gian sắp tới.

Đa dạng các loại cây xanh được trồng tại Công viên Cây xanh thuộc tỉnh Thái Nguyên

Cùng với các hoạt động về bảo vệ môi trường, HVN còn rất quan tâm đến các chương trình an toàn giao thông.

Để góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông và xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh hướng đến tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ: Không có tử vong do tai nạn giao thông, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”, trong năm 2022, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục phối hợp với các cơ quan Chính phủ, các Nhà phân phối Honda ô tô và các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) triển khai mạnh mẽ và rộng khắp các hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông (ATGT) cũng như đào tạo kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro cho người dân Việt Nam.

Các em học sinh xuất sắc đạt giải Nhất của Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2021 – 2022

Tăng cường đào tạo trong trường học: Trong năm học 2022 – 2023, HVN tiếp tục hợp tác với Bộ Giáo dục – Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai mạnh mẽ các hoạt động đào tạo ATGT tới các cấp từ mầm non đến trung học tại 63 tỉnh/thành phố trong trường học với mục tiêu xây dựng và nâng cao hơn nữa tỷ lệ nhận thức về ATGT cho các em.

Tuyên dương 10 sở GDĐT tích cực triển khai Chương trình ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2021 – 2022

Đối với cấp đại học, chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được tổ chức với mục tiêu củng cố và nâng cao hơn nữa kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn bao gồm cả việc dự đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông cho sinh viên trên toàn quốc. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm:

- Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tập trung vào đối tượng trẻ mầm non được triển khai tại 43 tỉnh/thành phố, mở rộng thêm 20 tỉnh/thành so với năm học 2021 – 2022 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ATGT của trẻ em lứa tuổi từ 3 – 5;

- Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” tập trung vào học sinh tiểu học của 63 tỉnh/thành phố;

- Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đào tạo cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước;

- Chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được tổ chức cho sinh viên trên toàn quốc.

Ban lãnh đạo Cục CSGT cùng Đại diện công ty Honda Việt Nam và các cán bộ chiến sỹ CSGT địa phương tại buổi khai mạc khóa đào tạo

Ngoài ra, HVN cũng tăng cường các hoạt động phối hợp với Chính phủ trong năm 2022. Cụ thể, HVN tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai các hoạt động về ATGT giai đoạn 2022 – 2024 nhằm tăng cường hiệu quả và mở rộng hơn nữa quy mô các hoạt động phối hợp về ATGT mang tính chiến lược lâu dài.

Học viên thực hành thiết kế bài học mẫu minh họa

Theo đó, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông, trong thời gian vừa qua, HVN đã tăng cường hợp tác với Cục CSGT chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bao gồm:

- Tổ chức khóa tập huấn, nâng cao kỹ năng giảng dạy, kỹ năng làm mẫu khi đào tạo lái xe Mô tô/ô tô an toàn cho 20 hướng dẫn viên của Cục CSGT.

- Tổ chức 5 khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm và kỹ năng lái xe ô tô cho hơn 220 Cán bộ chiến sỹ CSGT các địa phương trên cả nước.

Đồng thời, HVN cũng tăng cường các chương trình đào tạo trực tiếp cho Đoàn viên thanh niên, khách hàng và người dân địa phương: Trong năm 2022, HVN đã nỗ lực phối hợp cùng các HEAD và các nhà phân phối Honda ô tô trên toàn quốc triển khai các chương trình đào tạo kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT cho hơn 1,5 triệu đoàn viên thanh niên, khách hàng và người dân địa phương trên cả nước.

Với nội dung đào tạo thực tiễn, hữu ích và gần gũi với các tình huống giao thông hàng ngày, các chương trình đều nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình từ các học viên tại mỗi địa phương được tổ chức, là động lực to lớn để HVN tiếp tục triển khai rộng khắp hơn nữa.

Tăng cường hoạt động tại Trung tâm đào tạo Lái xe an toàn: Từ năm 2017 đến nay, với việc vận hành thành công hoạt động Trung tâm đào tạo Lái xe an toàn và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 theo Quy chuẩn Quốc gia, Trung tâm đã áp dụng nhiều nội dung đào tạo về nhận thức an toàn giao thông, kỹ thuật lái xe an toàn, thực hành phán đoán rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong năm 2022, HVN đã nỗ lực đào tạo cho hơn 19.000 học viên, bao gồm: Nhân viên HVN, đội ngũ hướng dẫn viên của hệ thống đại lý ô tô & xe máy, đào tạo cấp GPLX ô tô, xe máy và phán đoán rủi ro khi tham gia giao thông cho người dân, khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, để chung tay với Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thành mục tiêu “Không tai nạn giao thông tử vong năm 2045”, trong năm 2022, HVN tăng cường đào tạo cho nhân viên các doanh nghiệp toàn quốc về cả kiến thức ATGT và các kỹ năng lái xe cho cả loại hình ô tô và mô tô.

Key Visual - Thông tin học bổng

Đồng thời, trong năm 2022, những hoạt động đóng góp cho xã hội, hỗ trợ giáo dục là một trong những hoạt động được Công ty Honda Việt Nam chú trọng, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nổi bật là Học bổng Honda (Honda Award) tiền thân là Học bổng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) do Quỹ Honda (Honda Foundation), HVN và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) – Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp triển khai tại Việt Nam từ năm 2006. Học bổng do Quỹ Honda thành lập nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Myanmar và Bangladesh.

Kết quả Honda Award 2021

Tại Việt Nam, Học bổng Honda 2021 được khởi động vào tháng 9/2021 dành cho sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021 thuộc 18 trường Đại học thuộc Khối Khoa học Công nghệ và Khối các ngành nghề khác. Sau gần 3 tháng phát động, Văn phòng Quản lý Học bổng nhận về 917 hồ sơ của các bạn sinh viên với những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như tích cực trong các hoạt động xã hội. Sau 3 Vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, tháng 3/2022, Văn phòng Quản lý đã tìm ra 6 gương mặt xuất sắc nhất nhận Học bổng Honda với cơ cấu Học bổng hấp dẫn và 180 Giải khuyến khích, tổng giá trị lên tới gần 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, 6 gương mặt xuất sắc nhận học bổng Honda sẽ được nhận thêm Học bổng Y-E-S Plus với các giá trị đa dạng, phù hợp với nhiều dự định tương lai như học thạc sỹ/tiến sỹ hoặc thực tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Nhật Bản. Với tinh thần không ngừng khám phá và chấp nhận thử thách luôn hiện hữu ở các bạn sinh viên, học bổng Honda sẽ là phần thưởng tự hào, là động lực thúc đẩy để các bạn tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ, khẳng định bản thân và kiến tạo những giá trị nền tảng hữu ích cho tương lai.

Đào Hoàng Mai - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông nhận Học bổng Honda 2021

Qua 15 năm tổ chức, Học bổng Honda Y-E-S tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng tự hào: Tổng số 2.995 hồ sơ ứng tuyển, 152 gương mặt xuất sắc giành Giải thưởng và 44 bạn sinh viên nhận được Học bổng Y-E-S Plus (Giai đoạn 2 của Honda Y-E-S) để theo học thạc sỹ/ tiến sỹ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Với mong muốn hiện thực hóa mô hình “học đi đôi với hành”, tháng 9/2022, HVN đã trao tặng 65 thiết bị đã qua sử dụng bao gồm: Ô tô, động cơ ô tô, xe máy, khung ô tô và thiết bị kỹ thuật cho 12 trường tại các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Trao tặng ô tô Honda CR-V tại Trường Đại học Giao thông vận tải

Đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Phúc cùng đoàn đại biểu thăm quan Khoa Động lực và động cơ Honda trao tặng tại trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc.

Chương trình nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập tại các trường, mang tới điều kiện học tập và thực hành nghề tốt nhất cho các học viên cũng như chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai thế hệ trẻ.

Với vai trò là “Nhà Tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2024” cùng tinh thần “Cùng Ước mơ – Chung chiến thắng”, trong năm 2022, HVN đã kết hợp cùng nghệ sĩ Đen Vâu để cho ra mắt video ca nhạc “Đi trong mùa hè” như một lời cổ động, tiếp sức cho các tuyển thủ Việt Nam trên đấu trường SEA Game 31.

Với hoạt động này, HVN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, chia sẻ tình yêu và ước mơ chiến thắng của người dân Việt cũng như chung tay vì nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, sẵn sàng chinh phục những chiến thắng mới.

Trên đây là toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh và đóng góp xã hội của HVN trong năm 2022. HVN tin tưởng rằng với niềm tin của khách hàng dành cho thương hiệu Honda cũng như tinh thần chấp nhận thử thách, HVN sẽ nỗ lực hết mình để mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người. HVN sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm để từng bước hiện thực hóa Định hướng “Dẫn đầu xã hội di chuyển lành mạnh tại Việt Nam bằng tinh thần “Sức mạnh của những Ước mơ””./.