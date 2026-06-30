Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ

Chiều 30/6, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND thành phố Huế đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại thành phố Huế trong đợt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang. Ảnh: LS

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng quân đội, y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang ngày đêm triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, trang nghiêm trong suốt quá trình lấy mẫu và hoàn trả nguyên trạng các phần mộ sau khi hoàn thành.

Sao chụp, số hóa thông tin và bảo quản các mẫu theo đúng yêu cầu

Trước đó, ngày 25/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với UBND xã Phú Vang và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn.

Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã phối hợp thành lập các tổ công tác chuyên trách, đẩy nhanh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trước mùa mưa năm nay.

Các đơn vị thực hiện khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu và số hóa thông tin. Ảnh: LS

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 8 năm nay, tránh ảnh hưởng mưa bão.

“Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phần mộ hiện nay chưa có danh tính được triển khai khẩn trương. Riêng trên địa bàn thành phố Huế có 40 nghĩa trang liệt sĩ nên chúng tôi xác định phải hoàn thành sớm trước mùa mưa. Mục tiêu là đến tháng 8 sẽ kết thúc công tác lấy mẫu tại toàn bộ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố”.