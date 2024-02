Khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 10h ngày 18/2, tại Km48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xe ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 36A-485.67 va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C-136.59 làm 3 người chết.

Nguyên nhân được xác định ban đầu là do người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A- 485.67 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Lái xe các phương tiện liên quan vụ tai nạn không vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm.

Các lực lượng chức năng phân tích nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã chỉ ra hàng loạt bất cập về hạ tầng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Nhiều ý kiến cho rằng, trên tuyến có nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu “bó hẹp, thắt cổ chai” như tại tại Km48+200, tiềm ẩn tai nạn giao thông cần sớm có giải pháp khắc phục; Cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, camera phạt nguội, bổ sung thêm các biển bảo về tốc độ, khoảng cách...

Tỉnh Thừa Thiên Huế họp đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông

Ông Đặng Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế nêu ý kiến: “Lo nhất ở Cam Lộ - La Sơn hiện tại bây giờ hệ thống điện chiếu sáng và cơ sở hạ tầng chưa có, đường đèo dốc quanh co. Các lực lượng còn mỏng chưa có hệ thống camera giám sát nên các lái xe rất chủ quan, chạy quá tốc độ quy định, nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn. Một số vụ đã xảy ra, nguyên nhân do lái xe chủ quan, chạy quá tốc độ, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, hệ thống đường, điện ánh sáng chưa có là một trong những ảnh hưởng lưu thông các phương tiện vào ban đêm".

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi họp

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm ra vào cao tốc; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Các lực lượng tập trung xử lý các lỗi thường xuyên xảy ra trên cao tốc như chạy quá tốc độ, lấn đường, vượt xe không đúng quy định...

Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan quản lý, khai thác đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn phối hợp kiểm tra, thẩm định lại hệ thống an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đoạn xảy ra tai nạn; có giải pháp xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng tại đoạn xảy ra tai nạn trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường vụ tại nạn giao thông ngày 18/2

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là trục giao thông quốc gia, lưu lượng giao thông cao và không ngừng gia tăng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm quan tâm đầu tư nâng cấp đạt quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn hơn.