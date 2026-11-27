Cùng với việc khen thưởng các cá nhân tích cực trong công tác xử lý đàn heo bệnh, UBND phường Cai Lậy chỉ đạo các ngành chức năng địa phương tăng cường các công tác ứng phó với dịch bệnh tả heo Châu Phi.

Ông Huỳnh Thanh Mộng, Chủ tịch UBND phường Cai Lậy trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch bệnh

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 19/11, Công an phường Cai Lậy kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-366.89 đang đậu trên đường Nguyễn Văn Tiếp, thuộc khu vực chợ Tam Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe hai tầng có 123 con heo, trong đó 12 con đã chết.

Phương tiện do Điểu Văn Cường (sinh năm 1988, ngụ xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đi cùng là Nguyễn Văn Chơn (sinh năm 1987, ngụ phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo nói trên.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Điểu Văn Cường khai nhận lái xe thuê cho Đinh Văn Hưng, chủ phương tiện. Khoảng 16 giờ ngày 19-11, Hưng yêu cầu Cường điều khiển xe tải đến địa bàn tỉnh Đồng Nai nhận heo, sau đó chở Nguyễn Văn Chơn cùng số heo này về giao tại khu vực chợ Tam Long, phường Cai Lậy.

Riêng Nguyễn Văn Chơn thừa nhận là chủ số heo trên. Chơn khai mua số heo này từ một người khác tại địa bàn Sơn Lộc, tỉnh Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng đàn heo khoảng 3.400 kg, trị giá khoảng 97 triệu đồng. Sau đó, Chơn vận chuyển về phường Cai Lậy bán lại cho Nguyễn Văn Ân (sinh năm 1962, ngụ khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy) với giá 32.000 đồng/kg. Quá trình mua bán không thực hiện khai báo thú y và kiểm dịch theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu số heo trên gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y để xét nghiệm. Kết quả xác định toàn bộ mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

123 con heo bệnh và chết dương tích với Dịch tả heo Châu Phi đều được tiêu hủy đúng quy định

UBND phường Cai Lậy sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chơn số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; đồng thời buộc đối tượng chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy đàn heo theo quy định.

Vụ việc khiến người dân địa phương lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lây lan khi số lượng lớn heo nhiễm bệnh được vận chuyển đến địa bàn để chuẩn bị giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt hành chính như trên chưa đủ sức răn đe, cần có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với các hành vi mua bán, vận chuyển động vật nhiễm bệnh.

Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Mộng, Chủ tịch UBND phường Cai Lậy cho biết, vụ này cơ quan công an đang tiếp tục theo dõi, xác minh khi có vi phạm sẽ có hướng xử lý đúng quy định của pháp luật.