Kinh hoàng cảnh lũ ống cuốn theo đất đá ầm ầm đổ xuống đường

Chiều 1/10, ông Moong Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, một cơn lũ ống bất ngờ xuất hiện cuốn theo khối lượng lớn đất đá chảy theo khe nước xuống con đường trung tâm xã. May mắn, trận lũ ống không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, sáng 1/10, người dân và cán bộ xã Bảo Thắng đi sửa lại tuyến đường chính của xã bị hư hỏng sau đợt lũ vừa qua. Khoảng 9h30, khi mọi người đang sửa đường tại bản Cha Ka 1 thì hốt hoảng phát hiện một cơn lũ ống cuốn theo nhiều đất đá chảy từ dòng Khe Nhỏ xuống đường. May mắn, người dân phát hiện kịp thời nên đã chạy đến nơi an toàn.

Nguyên nhân do đất đá sạt lở ở đầu nguồn nên theo dòng nước cuốn trôi xuống dưới.

Chủ tịch xã Bảo Thắng cho biết thêm, khoảng 4 ngày trước nơi đây cũng đã xảy ra lũ ống cuốn đất đá trôi theo dòng Khe Nhỏ xuống. Nguyên nhân do đất đá sạt lở ở đầu nguồn nên theo dòng nước cuốn trôi xuống dưới.

"Sáng nay dù trời nắng to nhưng lũ ống vẫn tiếp tục xuất hiện. Chính quyền xã đã cho người túc trực, theo dõi tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời, an toàn. Vị trí xảy ra lũ ống ở tuyến đường chính đi vào trung tâm xã, cách trụ sở UBND xã Bảo Thắng khoảng 800m. Gần với điểm xảy ra lũ ống có nhà dân nhưng qua kiểm tra thì vẫn an toàn. Chúng tôi đang cho người túc trực và theo dõi", Chủ tịch xã Bảo Thắng thông tin thêm.

Mưa lũ những ngày qua đã khiến xã này bị ảnh hưởng lớn, 1 căn nhà bị sạt lở hư hỏng nền buộc phải tháo dỡ. Tuyến đường từ UBND huyện Kỳ Sơn vào trung tâm xã Bảo Thắng có 13 điểm sạt lở.