Lai Châu khánh thành công trình nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và đông đảo nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu được xây dựng từ năm 2007. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và hoạt động thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu được khởi công cuối năm 2025, với tổng mức đầu tư 19,1 tỷ đồng, do Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, mục tiêu là đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, chăm sóc nghĩa trang, đồng thời tạo không gian khang trang, trang nghiêm để các đoàn đại biểu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Tại buổi lễ, sau nghi thức thỉnh chuông và phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài và các phần mộ liệt sĩ, đồng thời thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô đã gửi lẵng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Lai Châu dâng vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Việc hoàn thành công trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc địa phương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.