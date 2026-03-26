Lội suối chơi, 2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong

Khoảng 15h30 ngày 26/3, nhóm 11 học sinh gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3, Trường THCS Võ Thị Sáu (Đà Nẵng) rủ nhau đi dạo. Đến khu vực Trảy, thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi và lội nước.

Hiện trường vụ đuối nước

Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên đá không tham gia), bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu. Các học sinh còn lại cố gắng kéo lên và cứu được một em. Tuy nhiên, em Thái Thị H.V. và em Bành Thị M.K., cùng 15 tuổi, bị nước cuốn, đuối sức.

Ngay sau đó, nhóm học sinh chạy đi kêu cứu. Người dân gần khu vực này nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng cả hai em không qua khỏi.