中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lội suối chơi, 2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong

Thứ Năm, 21:43, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 26/3, tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn xuống suối chơi.

Khoảng 15h30 ngày 26/3, nhóm 11 học sinh gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3, Trường THCS Võ Thị Sáu (Đà Nẵng) rủ nhau đi dạo. Đến khu vực Trảy, thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi và lội nước.

Hiện trường vụ đuối nước
Hiện trường vụ đuối nước

Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên đá không tham gia), bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu. Các học sinh còn lại cố gắng kéo lên và cứu được một em. Tuy nhiên, em Thái Thị H.V. và em Bành Thị M.K., cùng 15 tuổi, bị nước cuốn, đuối sức.

Ngay sau đó, nhóm học sinh chạy đi kêu cứu. Người dân gần khu vực này nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu nhưng cả hai em không qua khỏi.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng đuối nước Quảng Nam Tiên Phước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trẻ 2 tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân ở Đồng Tháp

Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Hà Tĩnh

Một học sinh tử vong do đuối nước trên sông Hương, Huế

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục