Mưa lũ gây ngập tuyến đường liên xã, người dân kiến nghị khơi thông dòng chảy

Tại tuyến đường nối xã Tân Lĩnh với xã Lâm Thượng, đoạn từ thôn 2, xã Tân Lĩnh đi thôn Nà Kèn - Nặm Trọ, xã Lâm Thượng, nước lũ sau mưa lớn tràn qua mặt đường, gây ách tắc cục bộ. Nhiều người dân Lâm Thượng phải đi đường vòng gần 20km để về nhà. Cuối chiều nay 30/6, dù trời đã hết mưa, nước các con suối đã rút, nhưng dòng nước ở đoạn đường này vẫn chảy xiết, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Người dân cho rằng dòng suối bị bồi đắp ngang làm dòng chảy hạn chế, ngập đường.

Theo phản ánh của người dân, trước đây dù mưa lớn, nước chỉ tràn qua đường trong thời gian ngắn rồi rút. Tuy nhiên, sau khi khu vực xuất hiện hoạt động san gạt, đắp đất cắt ngang dòng suối, dòng chảy bị thu hẹp, nước dồn lên mặt đường nhiều hơn và kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lòng suối xuất hiện nhiều đá hộc, đá trắng và đất đá bồi lấp, một số đoạn cống bê tông cũng được tập kết ven suối. Các vật cản làm thu hẹp dòng chảy, khiến nước dâng cao, tràn vào khiến mặt đường thành dòng suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Phùng Thị Trang, ở thôn 2, xã Tân Lĩnh cho biết: "Trước đây, đoạn đường này chỉ ngập khi mưa rất to, nước cũng chỉ tràn qua mặt đường rồi rút, chưa bao giờ chảy dọc theo tuyến đường. Nhưng bây giờ có người múc đường sang bên kia, dòng nước không còn chảy theo suối như trước mà chuyển hướng chảy thẳng ra đường".

Hiện khu vực này đang vào cao điểm mùa mưa lũ, nguy cơ ngập vẫn còn xảy ra. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân, khơi thông dòng chảy, xử lý đất đá bồi lấp để bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.