Ngành điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho TP.HCM

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM khẳng định, Tổng công ty đã cung cấp điện ổn định cho Thành phố, đồng thời đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp tiết kiệm điện trong nội bộ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện cung cấp cho TP.HCM đạt 8,76 tỷ kWh, cao hơn 2,83% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm cho thành phần thương nghiệp và khách sạn tăng 7,29% so với cùng kỳ, sản lượng điện cho tiêu dùng dân cư tăng 10,92%.

Đoàn công tác của EVN làm việc với UBND TP.HCM về tình hình cung cấp điện (Ảnh: EVNHCMC)

Trong 20 ngày đầu tháng 5/2023 và đặc biệt là ngày 6/5, dù mức tiêu thụ điện của TP.HCM cao nhất từ trước đến nay nhưng ngành điện vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết thêm, do thời tiết nắng nóng, khô hạn, các hồ chứa thủy điện đều có mực nước rất thấp và các nguồn nhiệt điện than, dầu, turbin khí đều bị giảm công suất do thiếu nguyên liệu, gây áp lực cho cung cấp điện. Tập đoàn Điện lực đảm bảo cung cấp điện ổn định cho TP, đồng thời cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện tiết kiệm điện.

Vài tháng qua, thời tiết nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ ở TP.HCM tăng cao (ảnh: EVNHCMC)

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, TP đang nỗ lực thực hiện tiết kiệm điện với phương châm “Tinh thần tiết kiệm triệt để, giải pháp tiết kiệm linh hoạt”.

TP đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc, sớm ban hành các quy định, hướng dẫn về đấu nối, mua bán điện trực tiếp với các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời, điện gió. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà và năng lượng tái tạo trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu cần có chứng chỉ về năng lượng xanh./.