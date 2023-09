Người lao động Long An có thêm công cụ kết nối việc làm trên ứng dụng Zalo

Sau khi nghỉ việc vào đầu năm nay, chị Thuỳ Trang (38 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà) dò la thông tin tuyển dụng giám sát phân xưởng từ người thân và bạn bè nhưng đến nay chưa có kết quả. Một số công ty cam kết phúc lợi tốt thì buộc chị di chuyển xa và tăng ca thường xuyên, trong khi số khác gần nhà thì lương không như mong đợi. Trong khi đó, chị Thùy Trang mong muốn tìm việc tiện di chuyển, không quá xa nhà, có mức thu nhập ổn định để chăm sóc cho 2 đứa con 5 tuổi và 3 tuổi.

Trường hợp của chị Trang cũng là trường hợp nhiều người lao động đang gặp phải trong quá trình tìm kiếm việc làm. Thông tin việc làm rời rạc, phân mảnh, chỉ tập trung ở những bản tin tuyển dụng được dán trực tiếp tại doanh nghiệp,... khiến những người lao động có mong muốn tìm việc làm phù hợp với nhu cầu mất nhiều thời gian. “Tôi tìm việc đã nửa năm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, tiền dành dụm thì mỗi ngày một vơi đi”, chị Thùy Trang tâm sự.

Không chỉ người lao động khó tìm việc, đơn vị tuyển dụng cũng đối mặt với không ít thách thức. Ông Minh Sơn, giám đốc nhân sự của một công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp ở huyện Đức Huệ, cho biết từ trước đến nay, thông tin tuyển dụng chỉ được dán ở bảng tin khu công nghiệp, đăng trên website công ty và truyền miệng là chủ yếu. Bởi thế, công ty chưa tiếp cận được đông đảo người lao động và mới tuyển được khoảng 70% chỉ tiêu.

Trong bối cảnh nền kinh tế và sức mua có dấu hiệu hồi phục, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng. Trong 8 tháng đầu năm nay, Long An có thêm 1.185 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn gần 12.300 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư trong nước hơn 40.200 tỷ đồng. Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương với các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… tỉnh cũng thu hút được 64 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 484 triệu USD, qua đó tạo thêm hàng chục nghìn công ăn việc làm.

“Nhu cầu tuyển dụng để sản xuất hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm đang nóng dần. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, đang rất cần kênh kết nối việc làm hiệu quả để làm sao tiếp cận nhanh nhất người lao động đang có nhu cầu”, ông Sơn nói.

Công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến hoa quả ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Với phương châm đặt người dân và doanh nghiệp là trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ. Mới đây, vào ngày 18/09, tỉnh Long An đã ký kết với nền tảng Zalo, chính thức phát hành mini app “Long An Số”. Ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông của Long An xây dựng phát hành. Trong đó, nổi bật có tính năng “Kết nối việc làm”. Tính năng này sẽ hiển thị danh sách các việc làm được xác thực bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An), đồng thời cung cấp phễu lọc theo ngành nghề hoặc địa điểm để người lao động dễ dàng tìm việc theo nhu cầu.

Không dừng lại ở phạm vi địa phương, tính năng này còn cung cấp thông tin tuyển dụng lao động làm việc ở thị trường nước ngoài cũng như tra cứu thông tin bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân Long An đã có thể sử dụng các dịch vụ công và tìm kiếm việc làm qua mini app “Long An Số” trên Zalo

Việc tích hợp tính năng vào mini app “Long An Số” giúp người dân, nhất là đối tượng không có lợi thế về công nghệ, giảm đáng kể thời gian so với tiếp cận và tổng hợp thông tin tuyển dụng từ các kênh truyền thống. Nhờ đó, tính năng này là giải pháp thiết thực để giải quyết bài toán kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Sau khi thử trải nghiệm tính năng “Kết nối việc làm” của mini app “Long An Số” trên Zalo, anh Chí Công (29 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) phấn khởi cho biết đã chọn được một vài công việc phù hợp với nhu cầu và đang chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. “Có tiện ích này, tôi không cần phải lặn lội cả ngày để tìm việc nữa, chỉ cần mở Zalo rồi vào mini app là có thể tra cứu bất kỳ lúc nào”, anh Công chia sẻ.

Đại diện Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cũng cho biết, tính năng này còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền với những nhu cầu cấp bách của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

“Vượt ngoài tính năng “Kết nối việc làm”, chúng tôi kỳ vọng mini app “Long An số” sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối mật thiết giữa chính quyền và người dân thông qua nhiều tính năng quan trọng khác như “Phản ánh kiến nghị”, “Dịch vụ công trực tuyến”,... Mini app cũng là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn tỉnh”, đại diện này chia sẻ.