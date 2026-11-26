Nhiều gia đình ở Tây Ninh bất ngờ trúng số độc đắc, được đổi thưởng tận nhà
VOV.VN - Ngày 26/11, mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều người dân tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cùng trúng số độc đắc với 16 tờ vé số giải đặc biệt và hàng chục vé trúng giải phụ đặc biệt.
Theo một chủ đại lý vé số, nằm ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh xác nhận, đại lý này là nơi cung cấp lô vé số độc đắc nói trên. Các vé số trúng thưởng thuộc Xổ số kiến thiết TP Đồng Nai, mở thưởng ngày 25/11, mang dãy số 279577.
Lô vé này do ông Mười Hoàng, người bán vé số dạo lâu năm, lấy từ đại lý rồi mang đi bán tại khu vực xã Bến Cầu và phường Gò Dầu (trước đây thuộc huyện Bến Cầu và Gò Dầu, Tây Ninh cũ).
Riêng tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, người dân trúng tổng cộng 80 tờ vé số, gồm 16 tờ giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải và 64 tờ giải phụ đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.
Trong khi đó, tại phường Gò Dầu, nhiều người cũng may mắn trúng tổng cộng 80 tờ vé giải phụ đặc biệt.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chủ đại lý cùng nhân viên đã lái ô tô, mang theo hàng chục tỷ đồng tiền mặt đến tận nhà người trúng thưởng tại xã Bến Cầu để đổi vé, trao tiền.