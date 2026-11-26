Theo một chủ đại lý vé số, nằm ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh xác nhận, đại lý này là nơi cung cấp lô vé số độc đắc nói trên. Các vé số trúng thưởng thuộc Xổ số kiến thiết TP Đồng Nai, mở thưởng ngày 25/11, mang dãy số 279577.

Nhiều gia đình trong đó phần lớn là nông dân ở Bến Cần và Gò Dầu trúng số tiền tỷ (Ảnh: Minh Huy)

Lô vé này do ông Mười Hoàng, người bán vé số dạo lâu năm, lấy từ đại lý rồi mang đi bán tại khu vực xã Bến Cầu và phường Gò Dầu (trước đây thuộc huyện Bến Cầu và Gò Dầu, Tây Ninh cũ).

Riêng tại xóm Rừng Dầu, xã Bến Cầu, người dân trúng tổng cộng 80 tờ vé số, gồm 16 tờ giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải và 64 tờ giải phụ đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

Trong khi đó, tại phường Gò Dầu, nhiều người cũng may mắn trúng tổng cộng 80 tờ vé giải phụ đặc biệt.

Niềm vui của nhiều gia đình nông dân trúng số rộn ràng khắp xã Bến Cầu, Tây Ninh (Ảnh: Minh Huy)

Ngay sau khi nhận được tin báo, chủ đại lý cùng nhân viên đã lái ô tô, mang theo hàng chục tỷ đồng tiền mặt đến tận nhà người trúng thưởng tại xã Bến Cầu để đổi vé, trao tiền.