Phát hiện hàng loạt vi phạm PCCC ở tòa nhà cao tầng tại Bình Định

Từ ngày 21/9 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định và công an các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh này đã tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Công an Bình Định quyết định đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với khối nhà ở căn hộ khách sạn thuộc dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đơn vị vi phạm như: không duy trì hoạt động của hệ thống thông gió, hút khói... Một số trường hợp tại thời điểm thẩm duyệt, hồ sơ thiết kế không thể hiện hệ thống hút khói hành lang và giải pháp ngăn cháy theo trục đứng. Công an tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Cơ bản gần như tất cả các công trình gần như đã được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Chỉ có 2 tòa của FLC chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, 2 công trình này Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt chưa nghiệm thu. Vì vậy, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, đình chỉ. Bên cạnh đó cũng đã xử lý một số công trình mà có hệ thống hút khói chưa đảm bảo. Đến nay, những công trình này đã khắc phục, chỉ còn một đến hai công trình đang khắc phục sửa chữa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và tham mưu UBND tỉnh Bình Định theo hướng đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị này hoàn thiện để mời nghiệm thu”.