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Phát triển bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thành Bệnh viện có chức năng vùng

Thứ Bảy, 12:33, 24/10/2026
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VOV.VN-Phát triển bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thành 1 trong 4 bệnh viện hạt nhân chuyên ngành y học cổ truyền của cả nước, đồng thời được xác định là bệnh viện YHCT tuyến tỉnh có chức năng vùng.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, diễn ra sáng nay (24/10).

Dự lễ Kỷ niệm có ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ bệnh viện qua các thời kỳ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao gửi lẵng hoa chúc mừng.

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Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng

Diễn văn Lễ Kỷ niệm do Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng trình bày cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển,  Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền có uy tín trong khu vực. Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2026, Bệnh viện được Bộ Y tế lựa chọn là một trong 4 bệnh viện y học cổ truyền hạt nhân của cả nước, đồng thời được xác định là bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh có chức năng vùng.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
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Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa, nhìn lại những thành tựu, tri ân các thế hệ thầy thuốc đã cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đồng thời mở ra những định hướng phát triển mới cho y học cổ truyền thành phố trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong năm 2026, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin cho Bệnh viện với tổng kinh phí khoảng 23 tỷ đồng, trong đó bổ sung thêm một hệ thống ô xy cao áp, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử và các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu khác. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị:

“Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát huy giá trị y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Chú trọng kế thừa, bảo tồn và phát huy các bài thuốc, phương pháp điều trị có giá trị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động”.

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Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
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Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) dự lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuyên môn của Bệnh viện Y học cổ truyền. Theo ông Vũ Mạnh Hà, việc Bộ Y tế lựa chọn Bệnh viện là một trong 4 bệnh viện y học cổ truyền hạt nhân của cả nước thể hiện rõ năng lực chuyên môn của bệnh viện. Ông Vũ Mạnh Hà mong muốn ban lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng nỗ lực hơn nữa trong phát triển chuyên môn, gắn y học với du lịch:

“Phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu. Bệnh viện chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu tính an toàn, hiệu quả các bài thuốc, phương pháp điều trị y học cổ truyền. Tăng cường nghiên cứu lâm sàng. Chủ động liên kết với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có chất lượng. Khai thác hiệu quả tiềm năng dược liệu của khu vực miền trung, đặc biệt là sâm Ngọc Linh và các dược liệu có giá trị cao gắn với định hướng phát triển công nghiệp được liệu của Đà Nẵng”

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Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc bệnh viện

Dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đón nhận Cờ truyền thống 50 năm của UBND thành phố Đà Nẵng; Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc bệnh viện, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bệnh viện cũng tổ chức tri ân, tôn vinh các chuyên gia đã đồng hành, hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn./.

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Thành Long/VOV- Miền Trung
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