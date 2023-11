Quảng Nam: Nỗ lực đảm bảo "4 tại chỗ" tận thôn và gia đình khi mưa kéo dài

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè sông Leng, tại khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng. Đây là khu tái định cư cho hàng trăm hộ dân ở làng Ông Đề, xã Trà Leng, nơi từng hứng chịu thảm hoạ sạt lở làm hàng chục người chết và mất tích cách đây 3 năm.

Ông Hồ Văn Lợi, sống tại khu dân cư Bằng La cho biết, nay người dân được về làng mới kiên cố hơn nhưng vẫn nơm nớp lo sợ vì mỗi khi mưa lớn hai bên bờ sông Leng tiếp tục sạt lở. Ông Hồ Văn Lợi và người dân trong khu dân cư vui mừng khi Nhà nước đầu tư xây mới kè sông Leng.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công kè sông Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Các tuyến đường lên vùng cao đã được thông xe bước một nhưng nguy cơ tái sạt lở cao

Theo ông Lợi: “Hôm trước chưa làm kè thì bà con rất lo lắng và sợ hãi. Nay làm công trình này thì bà con thấy yên tâm”.

Đợt mưa lũ hơn 10 ngày trước làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên địa bàn vùng cao Nam Trà My. Đến nay, các tuyến đường đã được thông suốt. Địa phương chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó với đợt mưa lũ sắp đến.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, các tuyến đường bị sạt lở mới chỉ khắc phục tạm thời, nguy cơ tiếp tục sạt lở gây cô lập nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

“Địa phương đã dự trữ lương thực, từ xã phải đưa về thôn để tránh tình trạng khi bị cô lập, không để người dân thiếu đói. Huyện Nam Trà My đã khảo sát, kiểm tra những nơi không đảm bảo an toàn để có phương án sơ tán dân” - ông Dũng cho biết.

Huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có hàng chục vị trí nguy cơ sạt lở cao

Hai ngày qua, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mưa đã ngớt nhưng đất đã ngậm nước, đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở cao trên diện rộng. Tại huyện Bắc Trà My, đợt mưa lớn giữa tháng 11 đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông nhiều điểm trên Quốc lộ 24C và nhiều đường liên thôn, liên xã.

Huyện Bắc Trà My đã vận động, sơ tán hàng ngàn hộ dân ở khu vực nguy cơ cao và rất cao về sạt lở đất. Hiện, địa phương đã thông tuyến, khắc phục các vị trí hư hỏng do sạt lở, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hoá cho người dân. Đáng chú ý là tuyến đường đến xã vùng cao Trà Bui, huyện Bắc Trà My nhiều năm nay đã hư hỏng nặng, nhiều đoạn nứt gãy, nguy cơ tái sạt lở. Hơn 500 hộ dân ở xã này dễ bị cô lập nếu mưa lớn kéo dài.

Sạt lở làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng ở miền núi tỉnh Quảng Nam

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân khi mưa lũ kéo dài.

Theo ông Vũ: “Huyện Bắc Trà My đã cơ bản đảm lực lượng và phương tiện để thông tuyến và triển khai phương án “4 tại chỗ”. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các địa phương là “4 tại chỗ” không chỉ đến huyện, xã mà phải đến từng thôn nóc và kể cả hộ gia đình”.

Chủ động ứng phó với mưa lũ, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền người dân chủ động phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực để khi nước lũ rút sẽ thông đường, khắc phục giao thông đảm bảo người và phương tiện lưu thông an toàn.