Quy định chức danh được sử dụng xe công giá hơn 1,2 đến 1,6 tỷ đồng

Đã có 7 người nộp gần 11 tỉ đồng trúng đấu giá biển số ô tô

VOV.VN - “Sau 4 ngày đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá (dự thu) là hơn 133 tỉ đồng”. Đây là thông tin được Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông cho biết tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tổ chức hôm nay tại Hà Nội.