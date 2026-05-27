Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, so với tháng 4, số vụ tai nạn giao thông tăng 13 vụ, tăng 13 người chết và tăng 8 người bị thương. Trong đó xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương và 1 vụ rất nghiêm trọng làm 2 người chết.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh xảy ra 12 vụ, khiến 6 em tử vong và 3 em bị thương. Các vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết.

Hiện trường xảy ra sự việc tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh

Phân tích của lực lượng chức năng cho thấy, quốc lộ là tuyến đường xảy ra nhiều tai nạn nhất với 19 vụ; tiếp đến là đường tỉnh với 13 vụ và đường liên xã, phường với 11 vụ. Thời điểm tai nạn tập trung chủ yếu từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày; các ngày cuối tuần ghi nhận số người tử vong ở mức cao.

Mới đây Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 25/5/2026, tại Km40+680 đường tỉnh 398B, đoạn qua tổ dân phố Xuân Hòa, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải Van và xe mô tô khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải Van lưu thông theo hướng xã Hiệp Hòa đi phường Tự Lạn đã va chạm với xe mô tô do một nữ thanh niên 18 tuổi, trú tại tổ dân phố Tràng, phường Tự Lạn điều khiển khi đi từ đường thôn ra tỉnh lộ 398B. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng.

Đoạn nút giao tại xã Tam Giang hướng về Đền thờ Lý Thường Kiệt thường xuyên tiểm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do không có biển báo hướng dẫn các phương tiện lưu thông

Đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát với 20 vụ; đi không đúng phần đường, làn đường 13 vụ; chuyển hướng không bảo đảm an toàn 5 vụ; tránh, vượt sai quy định 3 vụ. Các vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông, làm 123 người chết và 104 người bị thương. Dù giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong tháng 5 khi số vụ tai nạn tăng đột biến với nhiều vụ nghiêm trọng.

Trong tháng, lực lượng chức năng đã xử lý 4.284 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 6.882 trường hợp vi phạm tốc độ những hành vi được xác định là nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng trong triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.