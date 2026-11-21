Vượt đèn đỏ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Để tăng sức răn đe, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phạt tiền gấp 2 đến 3 lần đối với người tái phạm hành vi này, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế phạt lũy kế.

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Đề xuất đặt ra yêu cầu về cách xác định người tái phạm, quản lý dữ liệu vi phạm và bảo đảm xử phạt đúng đối tượng. Vậy tăng mức phạt có đủ sức thay đổi hành vi người lái xe? Cơ chế phạt lũy kế cần được triển khai ra sao để vừa nghiêm minh, vừa bảo đảm quyền lợi người dân?

Xung quanh vấn đề này, PV Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với TS. Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng Đại diện Công ty Tư vấn OCG Nhật Bản.

PV: Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất tăng mức phạt gấp 2 đến 3 lần với người tái phạm hành vi vượt đèn đỏ, liệu có thực sự tạo ra thay đổi trong hành vi của người lái xe, hay chỉ có tác dụng răn đe nhất thời?

TS. Phan Lê Bình: Với những trường hợp có tính chất coi thường pháp luật hoặc chưa đủ mức răn đe đối với những người đã từng vi phạm thì việc nâng cao mức xử phạt tôi nghĩ cũng phần nào sẽ có tác dụng.

Hiện nay cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều biện pháp để giúp xe máy gắn chặt với người sử dụng. Thế nên vẫn còn một số lượng không ít các xe máy không chính chủ vẫn lưu thông trên đường. Với những trường hợp đó thì cho dù vượt đèn đỏ một lần, hai lần hay ba lần, cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền của người sử dụng xe máy đó.

Đây cũng là một nguyên nhân khiến người ta sẵn sàng vi phạm. Đây là một khía cạnh tôi nghĩ cơ quan quản lý nhà nước sẽ cần có biện pháp để cải thiện nhiều hơn nữa.

PV: Đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông có phân biệt giữa người vượt vạch dừng nhưng kịp thời dừng lại và người cố tình vượt đèn đỏ đi qua nút giao. Việc phân biệt này có ý nghĩa như thế nào trong đánh giá mức độ nguy hiểm và xử phạt?

TS. Phan Lê Bình: Tôi nghĩ đây là một đề xuất rất hợp lý. Bởi vì bản thân tôi khi lưu thông trên đường cũng vậy, có những lúc mình không đủ tập trung hoặc nhận ra sự thay đổi của đèn hơi muộn. Những lúc đó nếu phanh quá gấp thì có khả năng gây tai nạn, bởi vì các xe phía sau không kịp phanh theo, có thể người ta đâm vào phía sau xe của chúng ta.

Ảnh minh họa

Thế nên, nhận thấy đèn chuẩn bị thay đổi từ xanh sang đỏ nhưng không dám phanh gấp khiến cho xe có thể vô tình vượt quá vạch dừng đèn đỏ một chút. Những trường hợp đó không gây cản trở đối với luồng giao thông giao cắt, cũng ít gây nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông khác.

Cho nên tôi nghĩ những trường hợp này phạt cảnh cáo là một cách làm, một đề xuất rất hợp lý và tôi nghĩ đề xuất này chắc sẽ được nhiều người ủng hộ.

PV: Trong đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông có cả áp dụng phạt lũy kế. Vậy cơ quan chức năng cần giải quyết những vấn đề gì về dữ liệu vi phạm, xác định người điều khiển và thời gian tính tái phạm để tránh bỏ lọt hoặc xử phạt nhầm?

TS. Phan Lê Bình: Về mặt kỹ thuật, chúng ta phải có được cơ sở dữ liệu và trong đó ghi rõ có thể truy xuất và xác định luôn được lần vi phạm trước là vi phạm lỗi gì, vi phạm vào lúc nào. Cũng đã có đề xuất thời hiệu của lần vi phạm trước tương ứng với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Điều đó có nghĩa là nếu đã vượt quá thời hiệu, ví dụ thời hiệu là 3 tháng thì vượt quá 3 tháng mà tái phạm thì sẽ xem như vi phạm mới. Còn nếu dưới 3 tháng mà tái phạm thì mới xem là lũy kế. Tôi nghĩ đây cũng là một đề xuất rất hợp lý.

Điểm duy nhất mà cần quan tâm đó là cơ sở dữ liệu về vi phạm của ô tô, xe máy đã được lưu ghi đầy đủ chưa và có đủ điều kiện để cho tất cả cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên toàn quốc có thể truy nhập, truy cập và đọc được dữ liệu ngay tức thời hay không.

Tôi nghĩ hiện nay với quá trình chuyển đổi số rất mạnh mẽ trong nhiều ngành của chúng ta, đặc biệt là VNeID, thì cơ sở dữ liệu này sẽ là điều kiện khá đầy đủ để giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông có thể áp dụng cơ chế phạt lũy kế mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

PV: Vậy theo ông, để giảm tận gốc tình trạng vượt đèn đỏ, ngoài tăng nặng chế tài thì chúng ta cần thay đổi gì trong tổ chức giao thông, giám sát tại nút giao và giáo dục ý thức người tham gia giao thông?

TS. Phan Lê Bình: Không chỉ chúng ta dựa vào việc bố trí cảnh sát giao thông tại các nút giao cộng với bố trí đèn giao thông ở một số vị trí cố định, làm như vậy phạm vi bao phủ vẫn có phần hạn chế. Chúng ta cũng chưa thể nào bố trí toàn bộ camera giao thông tại tất cả các vị trí.

Tôi đề xuất rất cần việc cảnh sát giao thông tiến hành đi tuần trên các tuyến đường tại bất cứ khung giờ nào, chứ không chỉ là khung giờ cao điểm. Một khi hoạt động đi tuần của cảnh sát giao thông trở nên phổ biến, thì tôi nghĩ tính răn đe sẽ tăng lên rất cao so với cách làm hiện nay của chúng ta.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!