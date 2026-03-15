Tạm dừng khai thác cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ chiều 16/3

Dự án cao tốc thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và bắt đầu thông xe kỹ thuật từ ngày 19/1/2026. Đây là nỗ lực của các đơn vị thi công nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời giải quyết bài toán áp lực giao thông cực lớn từ Cần Thơ về Cà Mau trong đợt cao điểm Tết vừa qua.

Cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau thông xe vào ngày 19/1 vừa qua.

Thực tế cho thấy, việc đưa vào khai thác tạm thời đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi giảm tải đáng kể tình trạng ùn tắc cho Quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối và tính bền vững của công trình trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức, Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận cùng các đơn vị nhà thầu đã thống nhất kế hoạch triển khai thi công dứt điểm các hạng mục phụ trợ còn lại.

Theo đó, kể từ 13h00 ngày 16/3, toàn tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác để tập trung thi công rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng cùng một số chi tiết kỹ thuật khác.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo sẽ dừng khai thác từ chiều 16/3

Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau được khuyến cáo điều chỉnh lộ trình di chuyển. Cụ thể, tài xế có thể đi tiếp trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra Quốc lộ 61, hoặc lựa chọn các lộ trình truyền thống qua tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước đây để đảm bảo hành trình không bị gián đoạn.