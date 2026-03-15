Tạm dừng khai thác cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ chiều 16/3

Chủ Nhật, 18:39, 15/03/2026
VOV.VN - Sau gần 2 tháng vận hành tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự án cao tốc đoạn Hậu Giang – Cà Mau sẽ tạm dừng lưu thông từ chiều ngày 16/3 để hoàn tất các công đoạn sau cùng.

Dự án cao tốc thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và bắt đầu thông xe kỹ thuật từ ngày 19/1/2026. Đây là nỗ lực của các đơn vị thi công nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời giải quyết bài toán áp lực giao thông cực lớn từ Cần Thơ về Cà Mau trong đợt cao điểm Tết vừa qua.

Cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau thông xe vào ngày 19/1 vừa qua.

Thực tế cho thấy, việc đưa vào khai thác tạm thời đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi giảm tải đáng kể tình trạng ùn tắc cho Quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối và tính bền vững của công trình trước khi chuyển sang giai đoạn vận hành chính thức, Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận cùng các đơn vị nhà thầu đã thống nhất kế hoạch triển khai thi công dứt điểm các hạng mục phụ trợ còn lại.

Theo đó, kể từ 13h00 ngày 16/3, toàn tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác để tập trung thi công rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng cùng một số chi tiết kỹ thuật khác.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo sẽ dừng khai thác từ chiều 16/3

Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau được khuyến cáo điều chỉnh lộ trình di chuyển. Cụ thể, tài xế có thể đi tiếp trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra Quốc lộ 61, hoặc lựa chọn các lộ trình truyền thống qua tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước đây để đảm bảo hành trình không bị gián đoạn.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tài xế dừng xe sai quy định trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để đi vệ sinh
VOV.VN - Ngày 15/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết vừa xử lý một tài xế dừng, đỗ xe sai quy định trên làn dừng khẩn cấp để đi vệ sinh trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thúc tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nhà thầu chậm

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực thi công, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ, nhằm sớm đưa tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác.

Xử phạt tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

VOV.VN - Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ô tô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

