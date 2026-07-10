Thái Nguyên phạt 71,5 triệu đồng hộ sản xuất mì, bánh phở vi phạm ATTP

Ngày 10/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Điềm Thụy do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Hồng Khiêm (xã Điềm Thụy) có hành vi sản xuất mì ống, mì sợi và các sản phẩm tương tự, trong đó có bánh phở, không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh với số tiền 71,5 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan chức năng còn quyết định đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm của hộ kinh doanh trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.