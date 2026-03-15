Thanh niên nhảy xuống sông mất tích tại Đồng Tháp

Đầu giờ chiều ngày 15/3, người dân ấp Phú Thạnh, xã Lương Hòa Lạc phát hiện một nam thanh niên để xe trên cầu và nhảy từ trên cầu Ba Cá xuống dòng nước và mất tích, nên đã khẩn trương trình báo vụ việc đến cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an xã Lương Hòa Lạc và người thân tìm kiếm nạn nhân dọc theo bờ sông.

Cầu Ba Cá (xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp) nơi xảy ra vụ việc thanh niên nhảy xuống dòng nước

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một thanh niên tên K (30 tuổi) sinh sống tại xã Lương Hòa Lạc. Vài hôm trước gia đình phát hiện anh K. có triệu chứng mất ngủ và biểu hiện trầm cảm nên đưa anh K. đi khám bệnh. Chiều 15/3, anh K. báo người thân có việc rồi lấy xe máy rời khỏi nhà. Gia đình có đuổi theo nhưng không kịp ngăn anh nhảy sông.

Do nước triều chảy mạnh nên việc tìm kiếm tung tích nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng gia đình đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trên tuyến sông này. Đến tối nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được nạn nhân.