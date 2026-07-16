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Thiên tai gây thiệt hại hơn 31,8 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Thứ Năm, 14:11, 16/07/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hơn 31,8 tỷ đồng. Các ngành chức năng và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 107 điểm sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 8,9km. Thiên tai đã làm thiệt hại khoảng 10,5ha cây ăn trái, ảnh hưởng trực tiếp đến 170 hộ dân, với giá trị thiệt hại gần 15,3 tỷ đồng. Ngoài ra, giông lốc và mưa lớn còn làm 1 người tử vong do sét đánh, làm sập và tốc mái 29 căn nhà, gây thiệt hại hơn 16ha lúa giống và khoảng 200ha hoa màu. Tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay ước gần 31,8 tỷ đồng.

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Nhiều khu vực ven biển Vĩnh Long bị nước biển xâm thực

Đáng lo ngại, tình trạng xâm thực bờ biển vẫn diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực bờ sông, ven biển. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch UBND phường Trường Long Hòa – nơi có hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do nước biển xâm thực cho biết: “Trên địa bàn vẫn còn 6,5 km bờ biển chưa có được đầu tư hệ thống kè, đã có xâm thực và đã làm mất đi phần bờ biển với chiều ngang là từ 100 -150m. Phần mé bên trong khu vực này là bà con sinh sống bằng nghề nuôi tôm, rồi trồng hoa màu. Khi mà xâm thực vào thì làm cho bà con gặp rất là nhiều khó khăn".

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời tập trung đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở.

Trong năm 2026, tỉnh sẽ thực hiện duy tu 5 công trình đê biển với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng. Cùng với đó, địa phương đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, gồm 53 chương trình, dự án công trình và phi công trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 10.500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 9.222 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 1.264 tỷ đồng.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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